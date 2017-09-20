متنفسات عدن تضيق بفساد الناهبين وهواة الردم (ملف صور)

تضيق متنفسات عدن ذرعا بأعمال البسط والردم والبناء العشوائي وللمتنفس الواقع خلف عدن مول وعلى بعد مائتين متر من بوابة قصر المعاشيق نصيب من العبث والعشوائية حيث بات مكب للنفايات ولرمي المخلفات الصلبة المختلفة كما ان البناء العشوائي ينمو في مواقع متعدده من متنفس المدينة التي تحررت من الانقلابيين لكنها مازالت تعاني من اباطرة الفساد والسيطرة والنفوذ على اراضيها ومتنفساتها، لم تردعهم قلعة الشموخ صيره ولم يضعوا لأمواج البحر وتدفقاتها اي اعتبار،، كما اننا لم نرى مواقف جاده من الجهات الحكومية الا ما ندر وكأن ما يجري برضاهم وبإيعاز منهم.. على أية حال عدن مدينة تعايش وسلام فلا تقتلوا ما تبقى منها بعبثكم وحبا في مصالحكم الشخصية..

وعيني لغير جمال عدن لاتنظر......

*- ت/نبيل القعيطي

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