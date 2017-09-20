قريبا : حملة أمنية في محافظة الضالع باشراف المجلس الإنتقالي

بشر ناشط سياسي وكاتب صحفي بالقول انتظروا حملة أمنية مرتقبة في الضالع بإشراف قيادة المجلس الإنتقالي ممثلة برئيس المجلس عيدروس الزبيدي والأستاذ فضل الجعدي مباشرة .

وقال الناشط "وضاح بن عطية" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن الإعداد جاري على قدما وساق لتأهيل المجندين بالتنسيق مع دول التحالف العربي ويجري الترتيب لإنطلاق الحملة الأمنية قريبا .

وأصبح العالم يراقب تطورات الأحداث المتسارعة وبالذات في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الجنوب من أبين إلى شبوة وقريبا في الضالع وكذالك النجاحات الكبيرة التي تحققها النخبة الحضرمية .

وقال "بن عطية" أن قيادة المجلس الإنتقالي تعمل على الأرض بعيدا عن الشعارات الرنانة والأمور تجري بشكل متوازي أمنيا وعسكريا وسياسيا وأصبحت البطولات التي تحققها القوات التابعة للمجلس الإنتقالي محل إعجاب الدول الكبرى.

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