عضو المجلس الانتقالي يلجم مروجي الصراع الجنوبي - الجنوبي صورة قد تلجمهم

أهدى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، مروجي تفجير صراع جنوبي - جنوبي، صورة من شأنها أن تلجمهم.

وقال شطارة في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عبداللطيف السيد وأبو اليمامة لا أحد أتصل بي ولا اتصلت بأحد منهم، لا يعرفونا ولكني أعرفهم بشجاعتهم أن الأول من أبين والثاني من يافع.

وأضاف: أن الرجلين يقودان سوياً كتف بكتف عملية تطهير أبين من الإرهاب وأوكار الإرهابيين، وأهدي الصحافة ومنشورات الفيسبوك التي تعمل بدون كلل ولا ملل لتفجير تناحر جنوبي جنوبي الصورة أدناه.

ورأى أن الصورة ستلجم مروجي الصراع الجنوبي وستصفعهم بين العيون، لأنها دليل أن بضاعة المناطقية والتحريض واختلاق الأكاذيب لتفجير صراع جنوبي جنوبي وتهييج الناس، ليس لها رواج على الأرض، ولا يهتم بها الرجال بالجبهات الذين ينتصرون للجنوب لا لمناطقهم فقط.

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