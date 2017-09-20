جماهير المهرة تحتجز بن دغر لـ 3 ساعات في المطار رفضا لأقليم حضرموت (صور)

وصل رئيس وزراء اليمن أحمد بن دغر يوم أمس الأول الإثنين إلى محافظة المهرة، وكان في استقباله حشد من المواطنين في مطار الغيظة، والذين رفعوا شعارات منددة بزيارة بن دغر، وعبروا عن رفضهم لنظام الأقاليم ورفض الانضام إلى أقليم حضرموت .

وعلم موقع "شبوه برس" من مصادر عاملة في مطار الغيظة أنه قد إخراج بن دغر ومرافقيه من البوابة الخلفية للمطار وتقع إلى الشرق بعد أن سدت الجماهير بوابة المطار الرئيسية الواقعة في الجهة الشمالية الغربية لمطار الغيظة

اتبعنا على فيسبوك