الشرعية وإعلامها تتجاهل النجاحات التي تحققها مكافحة الإرهاب في أبين

بعض الاجهزة التي تم العثور عليها في مخابئ الارهابيين في الوضيع

لوحظ بعد النجاحات الأمنية الكبيرة في مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة الأخوين عبداللطيف السيد وأبو اليمامة اليافعي أن أجهزة الاعلام الرسمية والمنابر الاعلامية الخاصة التي تمولها قد تجاهلت النجاح والانتصارات على قوى البغي من أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة .

الإعلامي "فتاح المحرمي" تطرق إلى هذا الموضوع ونشر موضوعا على حائطه الخاص كما رصده موقع "شبوه برس" وجاء فيه :

الشرعية أحد الأطراف الداعمة للإرهاب في أبين

والدليل على عدم تناول وسائل الإعلام الرسمية للانتصارات على الإرهاب في ابين..

وهنا لا أقصد الإصلاح لأن الإصلاح تنظيم إرهابي مثله مثل داعش والقاعدة..

وإنما أقصد أن شرعية الرئيس هادي وقوى النفوذ أيضا تدعم الإرهاب في ابين.

#فتاح_المحرمي.

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