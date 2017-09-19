الإمارات تنعش قطاع النقل في حضرموت

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرامية إلى إعادة تطبيع الحياة وإنعاش القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين في المحافظات المحررة في اليمن الشقيق الذي يمر بأوضاع صعبة جراء الأزمة الراهنة.

وأعلنت المؤسسة المحلية للنقل البري في محافظة حضرموت عن بدء استئناف العمل في تسيير رحلات النقل الداخلية من مدينة المكلا إلى محافظات يمنية عبر أسطول الباصات المقدمة من دولة الإمارات ضمن جملة مساعداتها الإنسانية لقطاع النقل.

وأكدت المؤسسة أن عملية التدشين ستتم بإطلاق أول رحلة من أسطول المؤسسة من مدينة المكلا مركز حضرموت إلى عدن، في حين ستشهد الأيام القادمة رحلات أخرى إلى محافظات محررة أخرى.

وأكد المدير العام لفرع المؤسسة بحضرموت عبدالله العطاس أن هذا التدشين يعد استئنافًا لعمل المؤسسة في حضرموت المتوقف منذ سنوات طويلة، موضحاً أن الرحلات تم ربطها بشبكة خطوط النقل الداخلية، وسوف تسهم في توفير خدمة ميسرة للمواطنين في التنقل بين المحافظات المحررة.

وأضاف أن هناك خطة مستقبلية لتشغيل المؤسسة بشكل متكامل عقب توفير حافلات النقل الجماعي المقدمة من الأشقاء في الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. وتعد المؤسسة المحلية للنقل البري من المؤسسات الخدمية الحكومية التي أعيد لها الحياة من جديد عقب توفير أسطول حافلات مكون من 65 حافلة تم توزيعها إلى محافظات يمنية محررة من أجل إنعاش هذا القطاع.

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