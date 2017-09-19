اللواء شلال شائع يتفقد النقاط الأمنية في القطاع الشرقي لعدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 05:56 مساءً
قام اللواء الركن/شلال علي شايع هادي مدير امن العاصمة عدن صباح اليوم الأثنين بزيارة ميدانية للنقاط الأمنية التابعة للحزام الأمني بالقطاع الشرقي للعاصمة عدن
تفقد فيها الوضع الأمني للقطاع وذلك عقب الأحداث التي شهدها القطاع السبت الماضي والتي اسفرت عن استلام الحزام الأمني المهمة الأمنية في القطاع الشرقي للعاصمة عدن
كما اطلع مدير أمن عدن على خطة الأنتشار الأمني وذلك في لقائه بقيادة القطاع مشيدا بسعيهم الجاد في تنفيذ كل القرارات المهمات التي تصب في تعزيز ترسيخ الأمن والأستقرار بالعاصمة عدن .
وثمن مدير الأمن دور قوات التحالف العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة على دعمها وإسنادها الكبيرين لجهود السلطة الأمنية بالعاصمة عدن .
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