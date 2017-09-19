سياسي جنوبي : على دعاة الفيدرالية المزمنة تعديل الدستور اليمني (توثيق)

قال سياسي جنوبي أن على دعاة الفيدرالية المزمنة التي يلحقها استفتاء على مصير الجنوب كيف سيتم هذا ودستور صنعاء الجديد يحرم التنازل عن أي جزء مما يعتبره اليمن الاتحادي؟

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " دحسين لقور بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن الازمة القائمة اليوم في العراق بين الأكراد والحكومة المركزية والتي توتر الوضع بين الطرفين الذي قد يتحول إلى مواجهة لان بغداد متمسكة بالدستور الذي يحدد العلاقة بين المركز و الأطراف ولذلك صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الاستفتاء.

اذن على الذين ينادون بالفيدرالية اولا العمل على تغيير هذه المادة من الدستور ليصبح من حق الاقاليم الاستفتاء على استقلالها او تحديد مصيرها.

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