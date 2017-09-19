استئجار 10 سيارات من سلطنة عمان من أجل موكب بن دغر في المهرة

رغم أن محافظة المهرة منفذ كبير لتهريب السيارات قديمه وحديثها وبأرقى المواصفات إلا أن سلطة المهرة المحلية فضلت استئجار 10 صوالين آخر مويل من احدى الشركات في مدينة صلالة لموكب بن دغر الذي زار المهرة ليوم واحد ورغم أن كل المسئولين لديهم سيارات صوالين يتفاوت عددها من أحدهم إلى الآخر وكذلك معارض السيارات مليئة بالسيارات وستكلف عملية الإستئجار عشرات الالاف من الدولارات وقدرت تكلفة زيارة بن دغر لمحافظة المهرة بـ 100 مليون ريال.

من ناحية أخرى علم موقع "شبوه برس" أن محافظ المهرة بن كدة طالب بن دغر بدعم كهرباء المهرة إلا أن الأخير رد عليه بالقول سلم لنا إيرادات منفذ شحن والمنافذ الأخرة وسندعمك بكل ما تريد .

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