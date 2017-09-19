منذ
القوات اليمنية في حضرموت متهمة بزرع الإرهاب في عاصمة الوسطية والثقافة الإسلامية ‘‘تريم‘‘
  هناك تورط واضح للجيش والمنطقة الأولى في حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها تريم والوادي عموما . فأقرب معسكر لأحياء مدينة تريم هو معسكر السويري الذي يحوي 3 آلاف مجند منتمي لحزب الإصلاح الإخواني .. وأقصى ما قام به هذا المعسكر حتى اليوم  لمواجهة حالة الانفلات الأمني هو
منذ 9 دقائق
قوات مكافحة الإرهاب تنتشر في مودية وتداهم عدد من منازل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي
  في جهدها الكبير لإستئصال عناصر الإرهاب من أبين قامت قوات الحزام الأمني والدعم والاسناد بعملية تمشيط وانتشار في عدد من مديريات محافظة أبين .   وافادت مصادر محلية في مديرية مودية ان قوات الحزام الأمني والدعم والاسناد وصلت الى عدد من مناطق المديرية صباح اليوم. وبدأت
منذ 29 دقيقه
الرئيسان السابقان لحود وعلي ناصر محمد يقدمان مشروع تسوية للحرب في اليمن
  قالت مصادر مقربة من الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، انه التقى الاثنين بالرئيس اللبناني السابق اميل لحود، حيث تم نقاش عدد من القضايا في المنطقة، بينها الاوضاع في اليمن.   وبحسب المصادر فقد خرج اللقاء بمبادرة للرجلين، حول الاوضاع في اليمن تضمنت الاتي:   1) العمل
منذ 34 دقيقه
‘‘ بن فريد‘‘ يقدم كلمة المجلس الانتقالي للقائمين على مؤتمر بروكسل والأطراف المشاركة فيه.
  خاص: قام الشيخ صالح بن فريد العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، بتسليم كلمة عن المجلس الانتقالي الجنوبي للقائمين على المؤتمر الذي عقد في بروكسل والأطراف اليمنية المشاركة فيه ، فيما يلي نصها: السادة في الاتحاد الأوروبي السيدات / السادة الحاضرون جميعاً السلام عليكم
منذ ساعتان و 6 دقائق
علي عبدالله صالح في قبضة الحوثيين (صورة)
  تداول ناشطون موالون لجماعة الحوثي على شبكات التواصل الاجتماعي صورة  فوتوشوب وفيها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد بالكلابشات ويلاحظ في الصورة صالح الصماد وأبو علي الحاكم يحيطون بالمخلوع وهو مقيد . ويحتفل الحوثيون بسيطرتهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين
الرئيسية اخبار المحافظات القوات اليمنية في حضرموت متهمة بزرع الإرهاب في عاصمة الوسطية والثقافة الإسلامية ‘‘تريم‘‘
اخبار المحافظات

القوات اليمنية في حضرموت متهمة بزرع الإرهاب في عاصمة الوسطية والثقافة الإسلامية ‘‘تريم‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 02:08 مساءً

 

هناك تورط واضح للجيش والمنطقة الأولى في حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها تريم والوادي عموما .

فأقرب معسكر لأحياء مدينة تريم هو معسكر السويري الذي يحوي 3 آلاف مجند منتمي لحزب الإصلاح الإخواني .. وأقصى ما قام به هذا المعسكر حتى اليوم  لمواجهة حالة الانفلات الأمني هو إرسال طقم (واحد) فقط موجود داخل المدينة ويأتي فترة معينة ومن ثم يذهب .

 

يمتلك هذا المعسكر والمنطقة الأولى عموما الامكانات العسكرية الكبيرة لتأمين الوادي بشكل كامل .. ويعد معسكر الخشعة الموجود في وادي حضرموت من أكبر الألوية العسكرية التابعة للجيش اليمني .. ولكن هناك تخاذل واضح منهم حيث لا تتخطى مهام جنودهم أسوار المعسكر .

 

الشئ المرعب أن (جميع) معسكرات الوادي أصبحت جميعها مسبوغة بسبغة حزبية واحدة ، بيد حزب الإصلاح الإخواني المعروفة اجندته الفوضوية وتواطئه مع الجماعات المتطرفة الإرهابية .. وهذا أمر في غاية الخطورة ويتطلب حلولا أمنية سريعة للحفاظ على ما تبقى .

 

على الجميع أن يعلم أن هذه الحالة الخطيرة في الوادي لن تكون عواقبها محصورة على الجانب الأمني فقط .. بل سيؤدي ذلك إلى ضرب مركز فكر الاعتدال والوسطية في عاصمة الثقافة الاسلامية مدينة تريم والذي يرسخ قواعد الأمن والاستقرار وينبذ التطرف والإرهاب .. وهذا سيعود على العالم أجمع بالضرر ..

 

 

 نطالب دول التحالف بسرعة تشكيل جهاز أمني لملئ الفراغ الأمني على غرار ساحل حضرموت ، فإن هذه الحالة الأمنية الخطيرة تضر بنتاج قرون من الدعوة السلمية المعتدلة التي وصلت إلى كل بقاع العالم ، حتى أضحى ثلث المسلمين اليوم هم نتاج ذلك ، لهذا يأتي طلبة العلم من القارات الخمس إلى حضرموت .. 

 

محمد بلفقيه كاتب وناشر

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة