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الرئيسان السابقان لحود وعلي ناصر محمد يقدمان مشروع تسوية للحرب في اليمن

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شبوه برس - خاص - بيروت
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:39 مساءً

 

قالت مصادر مقربة من الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، انه التقى الاثنين بالرئيس اللبناني السابق اميل لحود، حيث تم نقاش عدد من القضايا في المنطقة، بينها الاوضاع في اليمن.

 

وبحسب المصادر فقد خرج اللقاء بمبادرة للرجلين، حول الاوضاع في اليمن تضمنت الاتي:

 

1) العمل على وقف إطلاق النار بالتنسٌق والتعاون مع الدول الاقلٌيمٌية والأمم المتحدة.

2) تشكٌيل مجلس رئاسًي مؤقت حتى تجري الانتخابات لاختٌيار قٌيادة جدٌيدة ودستور جدٌيد.

3) تشكٌيل حكومة وحدة وطنٌية توافقٌية.

4) التواصل مع كافة القوى السٌياسٌية الٌيمنيٌة والأقلٌيمٌية والدولٌية للعودة الى الحوار اليمني – اليمني فًي المكان والزمان المتفق علٌيه بٌن كافة الأطراف.

5) التأكٌيد على قٌيام دولة اتحادٌية باقلٌيمٌين بحدود 21 مايو 1990 لفترة مزمنة.

6) تشكٌيل لجان عسكرٌية للاشراف على وقف اطلاق النار

 

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