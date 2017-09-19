علي عبدالله صالح في قبضة الحوثيين (صورة)

تداول ناشطون موالون لجماعة الحوثي على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوشوب وفيها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد بالكلابشات ويلاحظ في الصورة صالح الصماد وأبو علي الحاكم يحيطون بالمخلوع وهو مقيد .

ويحتفل الحوثيون بسيطرتهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، في وقت تشهد حكومة الانقلاب انشقاق وتوترا بين الشريكين وتضييق الخناق على الرئيس المخلوع وانصاره .

وتحدثت وسائل أعلامية عن مخاوف انقلابا جديدا على انصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وانتزاع ما تبقى بأيديهم من سلطة وسلاح بعد أن وصلت الضغوط على زعيم المؤتمر مستوى غير مسبوق وقد تكون بصدد تحقيق أهدافها في شلّ حركته ودفعه إلى الاستسلام.

‎ويستعدّ الحوثيون تنظيم فعالية جماهيرية ضخمة في صنعاء احتفالا بالذكرى سيطرتهم على صنعاء ، يتوقع المراقبون أن يتحول الاحتفال إلى عملية احتلال ميداني للمدينة.

وسبق أن تعرّض علي عبدالله صالح لحملة ضغط واستفزاز غير مسبوقة، بلغت حدّ مواجهته بوثائق وملفّات فساد ضخمة خلال حكمه ل33 عاما من شأنها إدانته أمام “القضاء.

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