قناة حضرموت تكشف عن وجهها الإخواني وتدافع سياسات اليمنيين

دأبت ‘‘قناة حضرموت‘‘ منذ بداية بثها على نشر مواد إعلامية فنية ودعائية لمشاريع المهندس "عبدالله أحمد بقشان" في حيد الجزيل وحفلات الشرح والمزمار في خيلة بقشان في القصر الذي تعود ملكيته لعائلة بقشان وبني على طراز حضرمي فريد منتصف القرن العشرين .

متابعون للقناة من الحضارم أبلغو "شبوه برس" أن القناة تتجاهل في بثها هموم ومناسبات حضرمية ما كان ينبغي تجاهلها وبدأت في الأونة الأخيرة تروج للسياسات اليمنية في حضرموت .

الزملاء في "جولدن نيوز" نشروا الموضوع التالي عن سساسة قناة بقشان الاعلامية ويعيد "شبوه برس" نشره لأهميته والموسوم بـ : قناة حضرموت تكشف قناعها الإخواني وتعلن رسمياً " اقليم حضرموت " في نمطية أخبارها

أعلنت قناة حضرموت الفضائية منذ أيام عن تسمية رسمية لنمطية أخبارها المحلية والتي تحوّلت من أخبار حضرموت إلى أخبار " اقليم حضرموت " .

يأتي ذلك بالتوافق مع زيارة رئيس حكومة الشرعية "أحمد عبيد بن دغر" لـمحافظة حضرموت، حيث شهدت هذه الزيارة الكثير من الانتقادات والرفض من قبل الشارع الحضرمي والتي وصفها بعض " المراقبون " بزيارة لنهب ثروة حضرموت النفطية من خلال صفقات سرية يجريها رئيس الحكومة اليمنية مع أطراف أخرى متنفذين، والظهور إعلامياً بإفتتاح مشاريع بالمحافظة كتظليل للرأي العام .

واستمرت قناة حضرموت بتكرار لفظ " اقليم حضرموت " على مرّ الأيام الثلاثة الماضية كعملية تخديريه للشارع الحضرمي المتلقي وتمرير مصطلح اقليم حضرموت الذي يناقض تماماً رؤية واهداف مؤتمر حضرموت الجامع والتي تطالب بحقوق حضرموت كاملة، وتلك التي تنتقصها تماماً تقسيمات الأقاليم حسب مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، وخاصةً توريد النسبة الأكبر من ثروة حضرموت لمركز الإقليم في الدولة اليمنية الاتحادية وهو الأمر الذي لم يتغير أبداً سوى في نظام الأقاليم أو في نظام الجمهورية اليمنية، فقط تغيير تسميات و استمرار نهب ثروة حضرموت .

الجدير ذكره أن قناة حضرموت تتبع إحدى أيادي رجل أعمال تتشكل حوله الكثير من الخطوط في انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتمويلها في اليمن بشكل عام وحضرموت خاصة .

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