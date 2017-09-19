جرحى المقاومة الجنوبية يعانون الإهمال والشرعية تنفق ملايين الدولارات سفها(صور)

يعاني العشرات إن لم يكون المئات أشد المعاناة من الإهمال المتعمد من قبل دولة عبدربه منصور هادي وشركاؤه اليمنية من الإهمال والجحود والنكران ومن أسعفه الحظ من الجرحى أرسل إلى أسوأ المشافي في الخارج وأكثر المقرر لعلاجه يأكله مندوبوا الحكومة اليمنية .

بينما المسؤلين قاموا بتوظيف الأبناء والبنات والأصدقاء والصديقات وتصرف لهم رواتب خرافية بالريال السعودي والدولار الأمريكي وتسابقوا على شراء الفلل والشقق الفخمة في القاهرة وعمان وتركيا وإقامة الحفلات الفنية (وصفها البعض بالماجنة) من أموال أعتمدت لتسيير أعمال حكومة الشرعية وخدمة الجريح والجندي والمواطن .

*- موقع "شبوه برس" يقدم نموذجا لأحد الجرحى وأسمه "نايف عمر الشبحي" أحد الجرحى.... لم يتم تسفيره مباشرة بعد الإصابة وحاليا في مصر يعاني من الآلام التي خلفتها الإصابة و إهمال الحكومة وكذلك ارتفاع فاتورة العلاج... دعواتكم له

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