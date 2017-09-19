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اخبار المحافظات

تعدد الأجهزة الأمنية في الجنوب مسألة مؤقتة لخدمة التحالف

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:17 صباحاً

 

تعدد التشكيلات المسلحة العسكرية والامنيه في الجنوب فهذا من وجهة نظري شي مؤقت لضمان ابقاء الجنوب ضمن استراتيجية واهداف الحرب على صنعاء وحتى لايغرد خارج سرب التحالف لان توحيد الاجهزه والكتائب العسكريه والوحدات الامنيه في الجنوب قد يسرع باسالة لعاب ابناء الجنوب فيعملوا من طرف واحد على فك الارتباط عن الشمال والحرب لازالت لم تحقق اهدافها وهذا فيه خطوره على التحالف وعلى الجنوب وخاصه ان ابناء الجنوب وناشطيه وقياداته اغلبهم مؤمنين ويعملوا على استعادة دولتهم الجنوبيه ويمارسوا ويعلنوا ذلك نهارا جهارا وهذا ليس من الحكمه في ظل شرعنة الحرب على صنعاء بقرارات دولية بعذر اعادة الشرعية اليمنيه وليس استعادة الجنوب .

 

لذا ولضمان بقاء الجنوب في هذه الفتره المؤقته من زمن الحرب  مع شركائه دول التحالف العربي..اوجد التحالف العربي تشكيلات عسكريه غير موحده مؤقتا ولكنه يتحكم فيها تماما حتى لاتخرج عن سيطرته ويرفدها بالمعدات والرواتب والخطط..هذا رايي وقد يكون مستغرب لدى الكثيرين لكنه التحليل الاقرب للواقع

م.جمال باهرمز – كاتب سياسي

 

 

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