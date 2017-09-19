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اخبار المحافظات

الهلال الأحمر يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي مديرية دهر بشبوة.

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شبوه برس - خاص - عتق
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:11 صباحاً

     

واصلت هيئة الهلال الأحمر الاماراتية تقديم المساعدات الإغاثية على الأسر المعوزة والمحتاجة من ذوي الدخل المحدود بمختلف مديريات محافظة شبوة اليمنية وذلك في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن لتحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية.

      ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مجموعة من السلال الغذائية على أهالي مديرية دهر بمحافظة شبوة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر على ما قدمته ولازالت تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم.

      وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الاماراتي بشبوة حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيّرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خاصة الأسر المعوزة والأشد إحتياجاً إضافةً لذوي الاعاقة .

      وقال المهيري إن عملية توزيع السلال الغذائية تأتي امتدادا لعمليات الإغاثة الإنسانية المستمرة في مختلف مديريات شبوة إستشعارا من الهيئة بالظروف الإنسانية المأساوية وحرصا منها على تخفيف العبء الملقى على عاتق سكان هذه المناطق في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد .. مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لشبوة ستتواصل تلبية لمدى إحتياجات سكانها من المواد الغذائية وذلك عبر الذراع الإنساني والتنموي لدولة الإمارات باليمن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" وبتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة إنطلاقاً من المسؤولية الدينية والأخلاقية وإمتدادا للعلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

      وقد أكد المستفيدون من المساعدات أن دولة الإمارات درجت وبشكل متصل على تقديم كم كبير من المساعدات الإنسانية في شبوة والمحافظات الأخرى لإعادة تطبيع الحياة في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الإقتصادية والإنسانية.

 

 

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