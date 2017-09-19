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اخبار المحافظات

بدعم خارجي : وسائل إعلام تسعى لإيجاد شرخ في علاقات الجنوبيين بالإمارات والرئيس هادي .

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:44 صباحاً

 

سعت وتسعى وسائل اعلام ممولة من بعض الدول في الخارج، والاذرع الاعلامية لحزب الاصلاح والمولية للحوثيين والمخلوع في الداخل والخارج الى يجاد خلاف وشقاق بين الجنوبيين والامارات من جهة والرئيس هادي وانصاره من جهة اخرى .

كانت البداية منذٌ ظهور صور الرئيس هادي في ميناء عدن مع قيادات جنوبية وبحماية طائرة الاباتشي الاماراتية .

هذا الموقف اثار الرعب لدى جميع القوى الشمالية، من ان يتبلور الى تحالف جنوبي سياسي قد يقضي على كل امالهم في السيطرة على الجنوب مجدداً .

لذلك استخدمت هذه القوى مجتمعة، كل اوراقهم لافساد تلك العلاقة .

ولجأوا الى استخدام ادواتهم في عدن لاثارة الفوضى والتحريض ضد الامارات والحزام الأمني وقوات الأمن والمجلس الانتقالي، مع انهم يدركون ان الامارات شريك حقيقي في كل انتصارات الشرعية وفي تأمين المحافظات اليمنية، لكنهم يهاجمونها في عدن ويمدحونها في مأرب، اضف الى ذلك انهوا استغلوا وجود بعض العناصر الموالية لهم في الحرس الرئاسي لزيادة كمية التحريض، مع العلم ان معظم عناصر الوية الحماية الرئاسية شباب جنوبي مدافع عن الجنوب وقضيته، لكن استغلال وسائل اعلام حزب الاصلاح لزيادة الشرخ والدفاع عن هذه القوة، ساهم ايضاً في ردود فعل متشجنه للطرف الاخر .

وبالتالي تمكن حزب الاصلاح والقوى اليمنية الاخرى من ايجاد شرخ بين الرئيس هادي من جهة والمجلس والامارات والمجلس الانتقالي من جهة اخرى .

مع العلم ان هذا الشرخ بسيط ويمكن معالجته بسهولة والجميع يجمعهم حب الجنوب

اذا تم استبعاد اصحاب المصالح ومن مازال مرتبط بقوى الشمال .

هل سيعي ابناء الجنوب حجم المؤامرة التي تحاك ضدهم وقضيتهم من خلال اعادة تقسيمهم .

في الاخير نقول للقوى المتربصة والتي تنتظر لحظة اقتتال الجنوبيين فيما بينهم، ان هذا لن ولن يحدث على الاطلاق وفروا حملاتكم الاعلامية لتحرير ارضكم واستعادة كرامتكم .

#ياسر_اليافعي

 

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