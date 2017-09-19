منذ 17 دقيقه
بدعم خارجي : وسائل إعلام تسعى لإيجاد شرخ في علاقات الجنوبيين بالإمارات والرئيس هادي .
  سعت وتسعى وسائل اعلام ممولة من بعض الدول في الخارج، والاذرع الاعلامية لحزب الاصلاح والمولية للحوثيين والمخلوع في الداخل والخارج الى يجاد خلاف وشقاق بين الجنوبيين والامارات من جهة والرئيس هادي وانصاره من جهة اخرى . كانت البداية منذٌ ظهور صور الرئيس هادي في ميناء عدن مع
منذ 28 دقيقه
حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية اليمنية وقارها
حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية وقارها   تلقى موقع "شبوه برس" من أحد القراء صورة لحسناء أمريكية (بدت على كبر من عمرها) لم يحدد هويتها ولا منصبها وهي تقابل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته المخلافي ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني وسفير اليمن لدى
منذ 56 دقيقه
هادي حين يتوعد بحروب مستقبلية على الجنوب
  قال الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، في مقابلة له قبل أيام مع صحيفة «القدس العربي» الموالية لدولة قطر: «سأظل متمسكاً بنظام الأقاليم، وأقاتل من أجله، ولو تخلى عني الجميع، وقد ضحيت بأخي وأحفادي. نحن نتمسك بمرجعيات الحوار الثلاث المتمثلة في:
منذ ساعه
هل اقترب الحل السياسي في اليمن ام مازال حلم بعيد المنال !! (تقرير)
  تقترب الحرب في اليمن من عامها الثالث، في ظل ركود الجبهات وعجز الأطراف المتقاتلة عن تحقيق أي انتصارات عسكرية نوعية جديدة، ولا سيما في محيط العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما يفتح بوابة امل جديدة بوضع حد لنهاية الحرب الدامية التي اشعلها الانقلابيون مطلع العام 2015 .   الملف
منذ 11 ساعه و 41 دقيقه
أولاد هتلر يورطون هادي بإقاليم اليمن الـ 6
  لا يوجد أغبى من ضالعي او لحجي او ابيني يؤيد الستة اقاليم بحجة انها الحل لكي لا نتقاتل فيما بيينا مع اننا جميعاً في اقليم واحد ! هؤلاء الاغبياء لا يشابههم في الغباء الا عدني يؤيد الستة اقاليم لانها ستنهي تدخل ابناء المحافظات المجاورة في شؤون عدن وستبعد عدن عن صراعهم مع ان
الرئيسية اخبار المحافظات حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية اليمنية وقارها
اخبار المحافظات

حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية اليمنية وقارها

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص- نيويورك
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:33 صباحاً

حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية وقارها

 

تلقى موقع "شبوه برس" من أحد القراء صورة لحسناء أمريكية (بدت على كبر من عمرها) لم يحدد هويتها ولا منصبها وهي تقابل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته المخلافي ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني وسفير اليمن لدى واشنطن احمد بن مبارك .

الصورة أظهرت الأربعة وهم يحملقون في المرأة بصورة مقززة ومزرية وكأنهم أتوا من كوكب آخر لا توجد فيه نساء وعرتهم من وقارهم إن كان لهم من وقار ولو من أجل المناصب التي يحتلونها فقط وحياء من المجتمع الذي يدعون قيادته وتمثيله داخليا وخارجيا.

أحدهم وهو "المخلافي" ظهر قبل أسابيع ووزراء وسفراء يمنيين في القاهرة في حفل راقص ويكرمون فنانة نصف عارية , كل هذا يفضح ضحالة وتفاهة شخوص من ولتهم الصدفة الحمقاء زمام الأمور في اليمن الشقيق وإدارة إحتلال بلاد الجنوب العربي .

 

موقع "شبوه برس" بحث عن صاحبة الصورة ووجد أنها " نيكي هالي" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويقدم المعلومات التالية عنها :

نيكي هالي

نيمراتا راندهاوا "نيكي" هالي هي سياسية أمريكية من أصل آسيوي تابعة للحزب الجمهوري شغلت منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2011. قبل انتخابها في 2010 كمحافظ للولاية رقم 116، مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية. ويكيبيديا

الميلاد: ٢٠ يناير، ١٩٧٢ (العمر 45)، بامبرج، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة

الزوج/الزوجة: مايكل هالي (متزوج ١٩٩٦)

المنصب السابق: محافظ ولاية كارولينا الجنوبية (٢٠١١–٢٠١٧)

الوالدان: Ajit Singh Randhawa، Raj Kaur Randhawa

الابناء: رينا هالي، نالين هالي

التعليم: جامعة كليمسون (١٩٩٤)، Orangeburg Preparatory Schools

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة