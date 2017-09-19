حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية اليمنية وقارها

حسناء أمريكية تسلب قيادة الشرعية وقارها

تلقى موقع "شبوه برس" من أحد القراء صورة لحسناء أمريكية (بدت على كبر من عمرها) لم يحدد هويتها ولا منصبها وهي تقابل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته المخلافي ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني وسفير اليمن لدى واشنطن احمد بن مبارك .

الصورة أظهرت الأربعة وهم يحملقون في المرأة بصورة مقززة ومزرية وكأنهم أتوا من كوكب آخر لا توجد فيه نساء وعرتهم من وقارهم إن كان لهم من وقار ولو من أجل المناصب التي يحتلونها فقط وحياء من المجتمع الذي يدعون قيادته وتمثيله داخليا وخارجيا.

أحدهم وهو "المخلافي" ظهر قبل أسابيع ووزراء وسفراء يمنيين في القاهرة في حفل راقص ويكرمون فنانة نصف عارية , كل هذا يفضح ضحالة وتفاهة شخوص من ولتهم الصدفة الحمقاء زمام الأمور في اليمن الشقيق وإدارة إحتلال بلاد الجنوب العربي .

موقع "شبوه برس" بحث عن صاحبة الصورة ووجد أنها " نيكي هالي" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويقدم المعلومات التالية عنها :

نيكي هالي

نيمراتا راندهاوا "نيكي" هالي هي سياسية أمريكية من أصل آسيوي تابعة للحزب الجمهوري شغلت منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2011. قبل انتخابها في 2010 كمحافظ للولاية رقم 116، مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية. ويكيبيديا

الميلاد: ٢٠ يناير، ١٩٧٢ (العمر 45)، بامبرج، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة

الزوج/الزوجة: مايكل هالي (متزوج ١٩٩٦)

المنصب السابق: محافظ ولاية كارولينا الجنوبية (٢٠١١–٢٠١٧)

الوالدان: Ajit Singh Randhawa، Raj Kaur Randhawa

الابناء: رينا هالي، نالين هالي

التعليم: جامعة كليمسون (١٩٩٤)، Orangeburg Preparatory Schools

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