قوات من الحزام الأمني تمشط عددا من قرى المنطقة الوسطى بأبين
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شبوه برس - خاص - الوضيع أبين
الاثنين 18 سبتمبر 2017 05:45 مساءً
داهمت قوة من الحزام الأمني صباح اليوم الأثنين عددا من قرى المناطق الوسطى بأبين .
وبحسب مصدر محلي فأن قوة يقودها عبداللطيف السيد قامت بتمشيط قرية مكرارة والحمراء وضبطت سيارة ودراجة نارية يعتقد بأنها شاركت في هجوم إرهابية ليلية أمس ، اضاف إلى اعتقال مواطن .
وتأتي هذه المداهمات عقب هجوم شنه مسلحو القاعدة على دورية أمنية أسفرت عن قتيل وعددا من الجرحى .
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