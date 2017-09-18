قوات من الحزام الأمني تمشط عددا من قرى المنطقة الوسطى بأبين

عجبي مما تتدعون كل ساعة تحريض بسخافة ساعة بتصريح من (قيادي جنوبي) وساعة بمنشور فيسبوكي يدعي أن أيام عفاش ما كان يتم استخدام الطيران في المدن.. لا بأس هذا قد يكون له أسبابه لكن علينا أن لا ننسى أن أيام عفاش ما كان أحد يتجرأ على حمل مسدس ويطلق منه طلقة واحدة حتى في الهواء الطلق وإن حصل أي

استمرار اشتباكات قبائل عبيدة والجيش.. ضبط أسلحة وذخائر بمأرب في طريقها إلى صنعاء أعلنت قيادة الجيش الوطني المتمركزة في مأرب أمس الأحد ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخائر في خط مأرب – البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء. وقالت في بيان: "إن الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة (فئة

مقتل جنديين من قوات اللواء 135 اليمني بوادي حضرموت مقتل جنديين من اللواء 135 مشاة التابع للمنطقة العسكرية الاولى بوادي حضرموت في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة بحيره العسكرية على الطريق الرابط بين سيون وشبام حضرموت. وبحسب مصادر عسكرية فان الهجوم الذي وقع عصر اليوم أسفر عن مقتل جنديين واحد

خدعة حوثية تجرد صالح من حرسه في صنعاء ابتدعت مليشيات الحوثي "حيلة" مبتكرة، لسحب ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل، والموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح ، من العاصمة #صنعاء ، في إطار خطواتها التدريجية والمستمرة منذ تفاقم الخلافات في 24أغسطس/آب الماضي، مع شريكها الأساسي في الانقلاب لتنفيذ ضربتها