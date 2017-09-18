وداعا للفوضى ..

بدأت إدارة مرور عدن والأمن وبدعم من قوات التحالف العربي ، اليوم حملة لإنهاء فوضى السيارات التي تسير بدون أرقام ، وسيعقبها حملة لمنع حمل السلاح في الشوارع .. هذه الحملة ستستمر بشكل مفاجئ في مناطق عدة بالعاصمة عدن ، خاصة بعد أن أصبحت إدارة مرور عدن جاهزة ومستعدة لترقيم جميع السيارات التي تحمل كل وثائق مالكها ، وبارقام متسلسلة مؤقت عدن .. نحيي هذه الحملة ونتمنى من الجميع التعاون مع رجال الأمن ورجال المرور ، والتحذير هنا للجميع انه سيتم سحب السيارات الى حوش مرور عدن مع كل حملة مفاجئة وتغريم صاحب السيارة اذا لم يبدأ بمعاملة الترقيم .

أتمنى من الامن ان لا تكون حملة الترقيم للسيارات حملة مؤقتة مع أني استبعد ذلك .. المهم كل سيارة بلا رقم وكل مسلح في الشارع عليهم ان يفهموا ان الفوضى بعدن ستنتهي والبلطجة لن تستمر .. فهم امام خيارين إما الإلتزام للتعليمات الجديدة او مواجهة عواقب عدم احترام القانون .. الأمن والتحالف لن يتهاونوا في عملية تطهير عدن وإعادة القانون إليها حفاظا على الأمن العام وحياة الناس.

لطفي شطارة

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