منذ
عجبي مما تتدعون
  كل ساعة تحريض بسخافة ساعة بتصريح من (قيادي جنوبي) وساعة بمنشور فيسبوكي يدعي أن أيام عفاش ما كان يتم استخدام الطيران في المدن.. لا بأس هذا قد يكون له أسبابه لكن علينا أن لا ننسى أن أيام عفاش ما كان أحد يتجرأ على حمل مسدس ويطلق منه طلقة واحدة حتى في الهواء الطلق وإن حصل أي
منذ دقيقتان
استمرار اشتباكات قبائل عبيدة والجيش.. ضبط أسلحة وذخائر بمأرب في طريقها إلى صنعاء
  أعلنت قيادة الجيش الوطني المتمركزة في مأرب أمس الأحد ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخائر في خط مأرب – البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء.   وقالت في بيان: "إن الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة (فئة
منذ 8 دقائق
مقتل جنديين من قوات اللواء 135 اليمني بوادي حضرموت
  مقتل جنديين من اللواء 135 مشاة التابع للمنطقة العسكرية الاولى بوادي حضرموت في هجوم  نفذه مسلحون مجهولون على نقطة بحيره العسكرية على الطريق الرابط بين سيون وشبام حضرموت.   وبحسب مصادر عسكرية فان الهجوم الذي وقع عصر اليوم أسفر عن مقتل جنديين واحد
منذ 13 دقيقه
خدعة حوثية تجرد صالح من حرسه في صنعاء
  ابتدعت مليشيات الحوثي "حيلة" مبتكرة، لسحب ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل، والموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح ، من العاصمة #صنعاء ، في إطار خطواتها التدريجية والمستمرة منذ تفاقم الخلافات في 24أغسطس/آب الماضي، مع شريكها الأساسي في الانقلاب لتنفيذ ضربتها
منذ 15 دقيقه
رئيس حكومة بدرجة واشي ومتسول وسحال
  تعيين #الكذاب_الأشر أحمد بن دغر رئيس حكومة  كان بمثابة أكبر إهانة تاريخية يوجهها هادي للشعب اليمني في جنوبه وشماله، كون هذا الانتهازي المتقلب الشهير بالوشاية والتحريض على الغير وإشعال الفتن واذكاء نار الفتن والخلافات،لايمتلك أي رصيد وطني أو إنساني واخلاقي كون جرائم
الرئيسية مقالات وداعا للفوضى ..
مقالات
الاثنين 18 سبتمبر 2017 05:42 مساءً

وداعا للفوضى ..

لطفي شطارة
مقالات أخرى للكاتب
تعليمات الرئيس هادي والاعلام السياسي المضلل
الجنوب عنوان النصر الذي تحقق للجنوبيين والتحالف
المجلس الإنتقالي والجمعية الوطنية والأقاليم الستة
نزق أتباع الشرعية .. والإساءة للإمارات والتحالف
السقوط من أجل ألف ريال سعودي
حديث ‘‘بن دغر‘‘ عن الفتنة ونسيانه مسئولياته تجاه الكهرباء
أذا لم تكن معي بالوحدة والأقاليم الستة فأنت مع إيران..
لو صمت المفلحي لكان أفضل له !!
الإصلاح بعد خسارته الجنوب .. عاد لاسلوبه الإعلامي الرخيص وبث الاكاذيب
المتحلقون حول الرئيس ‘‘هادي‘‘ حاربوه بالأمس .

 

بدأت إدارة مرور عدن والأمن وبدعم من قوات التحالف العربي ، اليوم حملة لإنهاء فوضى السيارات التي تسير بدون أرقام ، وسيعقبها حملة لمنع حمل السلاح في الشوارع .. هذه الحملة ستستمر بشكل مفاجئ في مناطق عدة بالعاصمة عدن ، خاصة بعد أن أصبحت إدارة مرور عدن جاهزة ومستعدة لترقيم جميع السيارات التي تحمل كل وثائق مالكها ، وبارقام متسلسلة مؤقت عدن .. نحيي هذه الحملة ونتمنى من الجميع التعاون مع رجال الأمن ورجال المرور ، والتحذير هنا للجميع انه سيتم سحب السيارات الى حوش مرور عدن مع كل حملة مفاجئة وتغريم صاحب السيارة اذا لم يبدأ بمعاملة الترقيم .

أتمنى من الامن ان لا تكون حملة الترقيم للسيارات حملة مؤقتة مع أني استبعد ذلك .. المهم كل سيارة بلا رقم وكل مسلح في الشارع عليهم ان يفهموا ان الفوضى بعدن ستنتهي والبلطجة لن تستمر .. فهم امام خيارين إما الإلتزام للتعليمات الجديدة او مواجهة عواقب عدم احترام القانون .. الأمن والتحالف لن يتهاونوا في عملية تطهير عدن وإعادة القانون إليها حفاظا على الأمن العام وحياة الناس.

لطفي شطارة

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال