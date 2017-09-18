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الاثنين 18 سبتمبر 2017 11:35 صباحاً

حاجة الجنوب إلى جهاز استخبارات قوي ومتمكن

وضاح بن عطية
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عدم إمتلاك الجنوبيون جهاز استخباراتي قوي و متمكن سيجعل الخلل والإختراق أمر وارد في كل المؤسسات .

أمن الدول و استقرارها و قوتها يعتمد على جهاز الاستخبارات بالدرجة الأولى وقد قال الرئيس الروسي بوتن : عندك استخبارات إذن عدم دولة ، وتصرف امريكا فوق 168 مليار دولار سنويا على أجهزة الاستخبارات .

نحن بحاجة إلى جهاز استخباراتي وطني و أمين وقوي يحفظ ملفات تقييم صحيحة وحقيقية لكل شخص وهذا سيكون كفيل ببناء أفضل دولة في المنطقة .

من يتفحص للواقع سيرى أن جهاز الأمن القومي التابع "لمؤتمر" عفاش  وجهاز الأمن السياسي التابع "لإصلاح"علي محسن مازال يعبث في كل زاوية من الجنوب .

لن يعاد ولن يستقر الجنوب إلا بقيام التحالف العربي ببناء جهاز استخباراتي جنوبي وطني لا يدين بالولاء لأي حزب ولا منطقة وإنما للجنوب الوطن "الشعب والأرض" ودون بناء ذلك سيظل التحالف العربي يتخبط وكلما خرج من حفرة دخل أخرى .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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