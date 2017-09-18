بنات وأبناء الجنوب العربي أوائل الثانوية العامة (أسماء)

التربية والتعليم في الجنوب تعلن نتائج الثانوية العامة وأسماء الأوائل بالقسمين العلمي والادبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في العاصمة عدن الأحد، أسماء أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة في الجنوب والمناطق المحررة، في اليمن (الشمال) وكذا نتائج طلاب الثانوية على موقعها على الانترنت.

وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح " بلغت 87.3% والرسوب 7.8% والغياب 3.5% وحجب 5%". مشيرة الى أن " وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بلغ 71 ألف و523 طالب وطالبة حضر الاختبارات 68 ألف و985 طالب وطالبة وغاب عنها ألفان و 538 طالب وطالبة".

وأشارت الى أن عدد الناجحين بلغ " 60 ألف و201 طالب وطالبة فيما عدد الراسبين بلغ5 ألف و351 طالب وطالبة".

اسماء الأوائل

القسم العلمي :

1ـ عبير طه نعمان عبدالله الاول معدل 99.88 / محافظة عدن /ثانوية عدن النموذجية

2ـ فاطمة عبدالقادر عبدالله مبارك التريمي الاول معدل 99.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات

3ـ رؤى عبدالرؤوف عبدالرحمن احمد الاثوري الاول معدل 99.63 / محافظة تعز / ثانوية الموشكي بنات

4ـ ايمان محفوظ محمد مثنى الاول معدل 99.5 / محافظة لحج / ثانوية الزهراء بنات

5ـ سمية عمر عبدالله بن دحمان الزبيدي الاول معدل 99.38 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الردود

6ـ اسماعيل محمد اسماعيل صالح الاول معدل 99.25 / محافظة الضالع / م احمد عبادي الوعرة

7ـ رامي سالم على احمد بافجيش الاول معدل 99.25 / محافظة شبوة / ثانوية جسار

8ـ أفراح عبدالله شيخ محسن الاول معدل 99.25 / محافظة ابين / عائشة للبنات /

9ـ عزوة على سعيد عوض العبودي الاول معدل 99.08 / محافظة المهرة / ثانوية بلقيس

10ـ فاطمة غانم خميس محاميد الاول معدل 95.5 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء

11ـ عبدالعزيز عبدالغني على محمد الضلعي الاول معدل 90.31 / محافظة الجوف / ثانوية السلمات

12ـ عدي خليل عبد الرب محمد الاول معدل 88.88 / محافظة مأرب / م / الميثاق

ـ القسم الأدبي :

1ـ فاطمة أمين مبروك سامين عوشان الأول معدل 98.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات

2ـ سلامة سالم علي محفوظ عليان الاول معدل 96.88 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الاحقاف بنين

3ـ ابراهيم عبدالله سعيد حسين الاول معدل 96.75 / محافظة عدن / الصم والبكم

4ـ صابرينة سالم كرفيش على السليمي الاول معدل 96.63 / محافظة المهرة / ثانوية ردفان

5ـ محسنة عمر عباد ذيبان الاول معدل 95.63 / محافظة شبوة / ثانوية الثورة

6ـ افراح سعيد عوض ضيف الله الاول معدل 94.88 / محافظة لحج / مجمع السعيد

7ـ أنباء محمد بجأش محمد العاقل الاول معدل 92.88 / محافظة تعز/ ثانوية الشهيد الحكيمي

8ـ احلام احمد على حلوان الاول معدل 89.63 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء

9ـ سبأ سعيد يحيي علي الزراري الاول معدل 89.38 / محافظة ابين / ثانوية فاطمة الزهراء

10ـ سالم أحمد صالح حيدر محمد الاول معدل 88.68 / محافظة مأرب / ثانوية الدار الخيرية

اتبعنا على فيسبوك