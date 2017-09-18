نزار هيثم يتحدث : ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 18 سبتمبر 2017 10:13 صباحاً
قال السياسي والاعلامي الجنوبي نزار هيثم ان ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .
وقال "هيثم" صحفي ان الجنوبيين لايمكن لهم ان ينسوا حجم الجهود الاماراتية والتضحيات التي قدمتها الامارات حكومة وشعبا في الجنوب منذ الحرب الاخيرة وحتى اليوم .
واضاف قائلا :" هناك تناغم اماراتي جنوبي في هذا السياق وهذا الامر ازعج القوى السياسية اليمنية التي تريد ان يظل الجنوب اسيرا وخاضعا لها .
واختتم بالقول :" سنظل الى جانب اخوتنا الاماراتيين بما فيه مصلحة الجنوب وقضيته .
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