نزار هيثم يتحدث : ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .

قال السياسي والاعلامي الجنوبي نزار هيثم ان ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .

وقال "هيثم" صحفي ان الجنوبيين لايمكن لهم ان ينسوا حجم الجهود الاماراتية والتضحيات التي قدمتها الامارات حكومة وشعبا في الجنوب منذ الحرب الاخيرة وحتى اليوم .

واضاف قائلا :" هناك تناغم اماراتي جنوبي في هذا السياق وهذا الامر ازعج القوى السياسية اليمنية التي تريد ان يظل الجنوب اسيرا وخاضعا لها .

واختتم بالقول :" سنظل الى جانب اخوتنا الاماراتيين بما فيه مصلحة الجنوب وقضيته .

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