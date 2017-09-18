الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع ‘‘الحقيبة المدرسية‘‘ بمدارس مديريات ساحل حضرموت.

أطلق فريق " الهلال الأحمر الإماراتي " بحضرموت اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على طلاب مديريات الساحل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

و زار الفريق في إطار هذا المشروع عددا من المدارس الحكومية بمديرية الشحر بمنطقة زغفة الريفية شرق مدينة المكلا عاصمة المحافظة ووزع الحقائب المدرسية على الطلاب التي حوت على كراسات دراسية ومستلزمات رئيسية تكفي لعام دراسي كامل.

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت في تصريحات له بهذه المناسبة سعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم التعليم بالمناطق اليمنية المحررة بمثل هذه المشاريع إضافة إلى تأهيل وتأثيث وبناء المدارس والمرافق التعليمية وتقديم كامل الدعم للأسر اليمنية حتى يستمر أبناؤها في تعليمهم من أجل بناء يمن جديد خال من الأزمات.

ونوه الجابري إلى أن المشروع يشمل مديريات ساحل محافظة حضرموت ولن يكون الوحيد من أجل دعم التعليم فيها بعد أن مرت العملية التعليمية بمشاكل عدة خلال الفترة الماضية في أعقاب سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي عليها.

من جانبه أعرب مدير عام مدرسة زغفة الأساسية دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدور العظيم الذي تبنته لدعم العملية التعليمية بحضرموت والتي من شأنها ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

وتعمل " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" عبر فرقها العاملة في المناطق المحررة على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين وإعادة تأهيل البنية التحتية بتلك المناطق ما من شأنه تخفيف وطأة الأزمة التي تمر بها اليمن التي سببها الانقلابيون والعمل على تسيير العملية التنموية ومواصلة تطبيع الحياة .

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