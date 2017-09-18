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اخبار المحافظات

بن دغر يكشف عن بواطن ذاكرته وينقل تحيات عفاش لأهالي حضرموت

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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الاثنين 18 سبتمبر 2017 06:06 صباحاً

 

لم تعد ذاكرة رئيس الحكومة الشرعية د. احمد عبيد بن دغر تتسع لمزيد من المراوغات والتخفي، وهي حالة يمر بها الانسان حيث يكشف عن توجهاته الحقيقية دون شعور.

هذه الحالة جعلت بن دغر ينقل تحيات منا اسماه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، اثناء كلمة له بوادي حضرموت السبت 16 /9 /2017م.

 

وقالت مصادر حاضرة، ان بن دغر نقل للحاضرين تحيات صالح، دون شعور، قبل ان يتداركها، إلا ان حالة بن دغر بدت طبيعية كما لو انه لم يقل شيئاً، وهي الحقيقة التي يتستر خلفها بن دغر منذ تحوله من حلف عفاش والحوثي، الى حلف الشرعية .

 

 ويعد بن دغر احد ابرز رجال المخلوع علي عبدالله صالح عفاش، واقربهم إليه، حيث يؤكد مراقبين ومحللين ان بن دغر لا يزال يدين بالولاء لعفاش وان انضمامه لتبعية الرئيس هادي، مجرد مراوغة وربما تكون خطة من عفاش لاختراق صفوف هادي.

 

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