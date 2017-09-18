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اخبار المحافظات

مواطنون ونشطاء بمأرب: مأرب تعيش أوضاعا مأساوية تحت إحتلال زيدي

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شبوه برس - خاص - مارب
الاثنين 18 سبتمبر 2017 05:49 صباحاً

 

قال مواطنون ونشطاء بمحافظة مأرب، ان المحافظة تعيش تحت وطأة احتلال زيدي، ويتعرض ابناءها للإقصاء والتهميش.

وفي منشورات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي هاجم أبناء مأرب، قوات علي محسن الاحمر وهيئة الاركان العامة، مشيرين ان مأرب تعاني من اوضاع أمنية ومعيشيه صعبة للغاية، ويستخدمها قيادات شمال الشمال للنهب وجمع ثروات مالية.

 

وطالب ابناء مأرب بتولي قيادات امنية وعسكرية ومدنية في مأرب، بنسبة 50% على الاقل يكونوا من ابناء المحافظة، رافضين التعيينات والتدخلات التي يقوم بها الاحمر وهيئة الاركان العامة.

وأقدمت قوات تابعة لعلي محسن الاحمر، على استخدام الرصاص والمدفعية ضد قبائل عبيدة المأربية، حيث لا تزال التوترات مستمرة بين الجانبين.

 

وقال الناشط المأربي عبداللطيف العباب في منشور له على صفحته بالفيس بوك: " تولي قيادة الأمن بمأرب من أحد كوادر مأرب العسكريين سيكون الحل في تخفيف كثير من التجاوزات التي تحصل بمأرب لأن العسكري المأربي أعرف وادرى بالوضع بمأرب عن غيره من العسكريين من المحافظات الأخرى والذين يظنون أنهم في سوق الملح بصنعاء.. ".

 

من جهته قال الناشط سلطان رزق مهدي: " لما يجيك عسكري عمره لايتجاوز 14 عام ويقتل شيخ قبيله له ثقله في المجتمع هنا المشكله ،نريد قياديين من أبناء المحافظه وعسكر من أبناء المحافظه.

وطالب مهدي بالقول: كل لواء او كتيبه او وحده عسكريه يكون نصيب أبناء مارب منها 50 بالمئه لكي يستقر الوضع الأمني" .

 

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