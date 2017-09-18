لا أهلا بك : أبناء المهرة يعلنون رفضهم زيارة مرتقبة لبن دغر

توافد العديد من أبناء المهرة مساء الأحد إلى عاصمة المحافظة الغيضة وذلك للتظاهر والاحتجاج منعا لزيادة رئيس الوزراء بن دغر للمحافظة ، وكذلك رفضا لتسويق وتطبيق مايسمى بإقليم حضرموت والتي تحدث عنها بن بن دغر من حضرموت.

وبحسب المصادر أنه اليوم الإثنين سوف تكون هناك وقفة احتجاجية لأبناء المهرة في مطار الغيضة لرفض زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.

هذا وقد أصدرت اللجنة الشبابية لأبناء محافظة المهرة بيان هام موجه لأبناء المحافظة ومحافظة سقطرى يعبر عن رفض الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الوزراء أحمد عبيد بن دغر الى المهرة تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره :

نص البيان… بيان هام

يا أبناء محافظتي المهرة وسقطرى الأحرار:-

استشعاراً من الشباب بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى ومن أجل الوقوف بكل همة وكبرياء أمام خطوات تسويق وتطبيع مايسمى بإقليم حضرموت بصور مختلفة ومنها تصريحات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر المتكررة في أكثر من مناسبة وآخرها أثناء تواجده في المكلا حالياً وما سيتبعها من الخطوة المزمع القيام بها لزيارة محافظة المهرة غداً الإثنين الموافق 2017/9/18م برفقة محافظي شبوة وحضرموت إن هذه الخطوات لن تمر مرور الكرام على أبناء محافظة المهرة ونطالب بن دغر بالعدول عن هذه الزيارة وأنها زيارة غير مرغوب بها وستكون لها نتائج عكسية.

إن زيارة بن دغر لمحافظة المهرة في هذا الظرف تحت مظلة تدشين مايسمى بإقليم حضرموت في كل تصريحاته لهي خطوة مبيتة لضرب الإرادة الشعبية لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى وحقهم المشروع في التمسك بإقليم المهرة والسقطرى المستقل على حدود 67م ورفض الإنضمام إلى إقليم حضرموت.

لذا فإننا مطالبون بالوقوف وقفة واحدة أمام هذا التطاول والزيارة المخدوعة التي يترتب عليها خطوات قادمة غير مرغوب فيها.

وعليه نطالب بالتالي:

– نطالب السلطة المحلية بالمحافظة والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء محافظة المهرة والشباب والمرأة وكل الغيورين بالوقوف أمام تداعيات هذه الزيارة ورفضها رفضا قاطعا فهي غير مرحب بها.

– نطالب المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى بضرورة التفاعل مع الإستنفار الشعبي والشبابي برفض هذه الزيارة والدعوة إلى اجتماع قبلي موسع طارئ لإسناد الشباب في هذه الحملة الوطنية.

– نطالب كل القوى ومكونات الحراك الجنوبي بمحافظة المهرة إلى عدم تمرير هذه الزيارة لما يترتب عليها.

ندعوا الجميع للإحتشاد اليوم الإثنين الموافق 18/9/2017م في مطار الغيضة من الساعة السادسة صباحا لرفض هذه الزيارة.

ستظل اللجنة الشعبية متواصلة مع الجماهير في كل المستجدات بهذا الصدد.

صادر عن اللجنة الشبابية الشعبية لمنع زيارة بن دغر لمحافظة المهرة.

الموافق 2017/9/17م

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