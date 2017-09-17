غدًا الأثنين : تدشين أولى رحلات مؤسسة النقل البري من المكلا إلى عدن

تدشن يوم غدٍ "الأثنين" أول رحلة بأسطول المؤسسة المحلية للنقل البري من المكلا بحضرموت إلى عدن .

وقال المدير العام لفرع المؤسسة بحضرموت "عبدالله العطاس" بأن هذا التدشين يعد استئنافًا لعمل المؤسسة بحضرموت وتسييرها رحلات داخلية من المكلا إلى المحافظات ومختلف المدن والمديريات بالمحافظة وربطها بشبكة وخطوط نقل داخلية , بما يسهم في توفير خدمة ميسرة للمواطنين مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات وزير النقل "مراد الحالمي" ومحافظ حضرموت "فرج البحسني" واشرافهما على وضع خطة مستقبلية للتشغيل بعد توفير حافلات النقل الجماعي المخصصة لفرع المؤسسة والمقدمة بدعم سخي من الأشقاء في الأمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الاماراتي.

وتعود المؤسسة المحلية للنقل البري إلى الواجهة من جديد بعد عودة الحياة لها - بتوفير "الأمارات" أسطول متكامل من حافلات نقل الركاب تقدر بأكثر من 65 حافلة - بعد أن تعرضت لانهيار كامل بعد عام 1990م وتدمير اسطولها من حافلات وشاحنات وورش وتبديد اصولهم الضخم

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