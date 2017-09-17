الشرطة الجوية اليمنية في مطار سيؤن تهين أكاديمي حضرمي والسلطة تلتزم الصمت

أوقفت الشرطة الجوية اليمنية صباح يوم أمس دكتور اكاديمي، في جامعة حضرموت بسبب منشور له بالفيسبوك دون أن تحرك سلطات الوادي ساكنا لرد إعتباره .

وأفاد شهود عيان ان الدكتور الاكاديمي والحقوقي مكسيم معوان السباعي وهو دخل لمطار سيئون الدولي، لاستقبال شقيقه القادم من مصر اوقفه جنود الشرطة الجوية وطلبوا من الصعود للطقم لانه نشر بصفحته بالفيسبوك عن التلاعب بمحطة شركة النفط فرفض الطلوع حتى اجبروه بالقوة للطلوع واهانته امام المواطنين وتم توقيفه بالمطار لساعتين باسلوب استفزازي واجبروه على الاعتذار الا انه رفض حتى تدخل الوكيل عصام بن حبريش الكثيري وتم اطلاق سراحه دون أن يشترط الكثيري محاسبة جنود الشرطة الجوية على إهانتهم لشخصية حضرمية لها مكانتها في الوسط الأكاديمي .

وتعتبر هذه الحادثة سياسة لتكتيم الافواه والتعبير عن الرأي من قبل الشرطة الجوية بمطار سيئون الدولي وتظهر ذل وخضوع قيادات السلطة في الوادي لعسكر اليمن وقياداتها السياسية والعسكرية .

اتبعنا على فيسبوك