علي محسن الأحمر نقل عدد من الدواعش من سورية الى عدن وبتمويل قطري

كشف مصدر عن قيام الفريق علي محسن الأحمر بنقل عدد من عناصر تنظيم داعش من سورية الى عدن وبتمويل قطري .

وقال مصدر خاص لـ عدن لنج:أن علي محسن الأحمر قام مؤخرا بنقل عدد من الدواعش من سورية الى عدن وبتمويل قطري بينهم القيادي أبو حمزة الذي وصل الى عدن قادما من الرقة خلال الفترة الماضية وقام بتجميع عدد من عناصره استعدادا لتنفيذ السيناريو الذي أعده حزب الإصلاح ودولة قطر في عدن.

واضاف:تسعى دولة قطر الى إغراق المحافظات المحررة وتحديدا عدن بالفوضى وإسقاطها بيد التنظيمات الإرهابية لإفشال مهمة التحالف العربي في اليمن بعد أن قامت دول التحالف بالإستغناء عن خدماتها بعد كشفها دعم قطر للإرهاب والتعاون مع الإنقلابيين بإعطائهم احداثيات قيادة التحالف العربي ما ادى في أحيان كثيرة الى استهدافهم بالصواريخ الباليستية .

الجدير بالذكر أن الفريق علي محسن الأحمر قام بعام 94م بجلب مقاتلي القاعدة من أفغانستان للقتال الى جانب القوات الشمالية الغازية للجنوب وبعد إجتياحهم للجنوب قام الأحمر بصرف رتب عسكرية لمقاتلي القاعدة وضمهم للجيش اليمني .

اتبعنا على فيسبوك