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أسرة معاق بعدن تطالب قيادة الدولة بإنصافها من قائد الشرطة العسكرية

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 17 سبتمبر 2017 08:53 صباحاً

 

ناشدت أسرة المواطن المعاق، حسين عبدالله صالح العوذلي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ووزير الداخلية، اللواء حسين عرب، ومحافظ عدن، عبدالعزيز المفلحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن، فضل حسن العمري، ومدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، بإنصافهم فيما تعرضوا له من قائد قوات الشرطة العسكرية بعدن، العميد أحمد علي الحدي، يوم أمس الجمعة.

 

وقالت الأسرة في مناشدتها، إنها تعرضت لاعتداء من قبل أفراد قوات الشرطة العسكرية بعدن، بأوامر مباشرة من قائدهم الحدي، حيث قام الأفراد بهدم سور المنزل الكائن بمنطقة فتح، بمديرية التواهي، بعدن، صباح يوم امس الاول الخميس، بعد أن باشروا بترويع المواطنين بإطلاق النار من أسلحتهم الشخصية وسلاح الدوشكا فور وصولهم إلى المنطقة.

وأشارت الأسرة إلى أن توجيهات الحدي، أجبرت رب الأسرة المعاق، حسين عبدالله صالح، على وضع بصمته على موافقته بترك المنزل، تحت تهديد السلاح، بعد رفضه قبول مبلغ مليون ريال مقابل ترك منزله.

 

وأوضحت الأسرة، أنها أبلغت رئيس عمليات رئاسة الجمهورية وأركان المنطقة العسكرية الرابعة، عقب وقوع الحادثة صباح الخميس.

مطالبة قيادة الدولة، بوضع حدّ لقائد الشرطة العسكرية بعدن، ووقف تصرفاته التي تسيء إلى القيادة العامة، وإنصافهم في عملية الاعتداء عليهم ومحاولة إجبارهم على ترك منزلهم.

 

 

 

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