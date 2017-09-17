بن دغر يستخف بمقادمة ووجهاء حضرموت و يأتي إليهم متأخرا ساعتين ونصف

يوم اللقاء كان التنسيق سئ جدا .. موعد الاجتماع الساعة 9 صباحا واتى بن دغر ووفده الساعه 11 ونص .. فيه بعض المقادمة والوجهاء من جهة مديرية السوم ومعهم انور يماني التميمي غادروا المجمع الحكومي الساعه العاشرة تقريبا محتجين على التأخر ..

وصل بن دغر المجمع الحكومي الساعه 10 ونص وراح وعقد اجتماع بالجنة الأمنية الى 11 ونص والناس منتظرين وفيهم كبار سن وعلماء ..

حتى إجتماع اللجنة الأمنية لم يدعو له مدراء المديريات وهم المعنيين بالأمن في مديرياتهم ..

المحافظ كنا ننتظر منه كلمة ولكنه صامت طول اللقاء ووجه معبس وحتى النشيد الوطني لم يرفع يده مثل طيمس وسعيد العامري اللذان رفع يديهما ..

من كلام بن دغر ان المحافظ سيبقى في سيؤن كم يوم ولكنه غادر بنفس الطائرة ..

الوكيل عصام حبريش منع مدراء العموم من المداخلات ووعدهم بلقاء خاص مع بن دغر ولكن ذلك لم يحدث ..

بخصوص ال 20 % من نسبة النفط افتكرناها ستكون لتنمية حضرموت ولكن اتضح ان بن دغر يحسب الرواتب للمدنيين والعسكريين من تلك النسبة .. ضحك علينا وصفقوا له. .

بخصوص الجيش قال لازم يمثل الوطن ككل بينما هناك سيكون الأمن العام من نصيب الحضارم .. وهنا إشارة الى اننا لن نرى جيش النخبة في الوادي إطلاقا

انور باسلوم

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