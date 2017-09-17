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من أجل جنوب خالٍ من الحسد!
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الأحد 17 سبتمبر 2017 08:08 صباحاً

حافظوا على بعضكم وحكموا عقولكم

د فضل عبدالله الربيعي
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دعوة من مركز مدار للدراسات .. موجهه للنخب السياسية والقيادات الجنوبية السابقة:
القضية والواقع الجنوبي ..مقاربة للوصول إلى الفهم المشترك .
عبثية وفساد الإعلام والسياسة في المجتمع الجنوبي !!؟؟
الذهنية التي تقف وراء خلق الفوضى وإطالة زمن الحرب!! .
لمصلحة من مهاجمة المجلس الانتقالي من قبل الجنوبيين ؟!
تعقيد الأوضاع وتأخر حسم الحرب هل تعيد وجهة نظر التحالف لمعرفة حقيقة أطراف الحرب ؟؟
كيف نفهم المنطلقات التي وفرت للجنوبيين قاعدة لتجاوز تكرار خلافات وصراعات الماضي!!
كيف جاء اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ؟
إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي يخدم الاستقرار الدائم في اليمن والمنطقة
أحسنوا التعامل فيما بينكم.. وتعمقوا بتحليل ما يحيط بكم !!

 

1. احتفضوا بالرئيس هاي إلى ساعة الصفر،  وانصح عدم مهاجمته فهو الرئيس الشرعي المعترف به دوليا ، فمهاجمته لا تخدم الجنوب ، بل تخدم اعداء الجنوب. استفيدوا منه ولا تتركوه لغيركم.

2. التفوا حول المجلس الانتقالي واجعلوا منه المرجعية السياسية  لقضية الوطن ، فمهاجمته لاتخدم الجنوب بل تخدم اعداء الجنوب وقضيته الوطنية الذي لا يريدون لها ولا للجنوب ممثل حقيقي فهو ثمرة نضالكم الطويل .

3. احتفضوا بالامارات لانها القوة التي شاركتكم طرد اللانقلابيين الغزاه، وشاركتكم الدم ومدت لكم الدعم وقت الشدائد .

4. احتفظوا بالمقاومة الحقيقية والحزام الامني وكل جندي جنوبي شريف فهم من حفظ أمنكم ومن تصدى للعابثين في زمن كان يراد لكم الولوج في الظلام الدامس.

5. فوتوا لبعضكم  واصبروا وصابروا فالنصر  آت بتلاحمكم، فلا يمكن تجاهل تضحياتكم ولا تستطيع أي قوة بعد اليوم تنال من حقكم في اختيار مصيركم ان كنتم موحدين .

6. التفوا حول القائد الذي جاء من رحم الثورة ومن فوهة النيران فهو لن يخذلكم، واصلوا دعم تفويضكم له ، واخرصوا اولاءك المعتلفين..

 

*  كل الخزعبلات والعبث والنهب والسلب والكذب والإرتزاق لن تدووووووووم ، فالمسألة مسألة وقت لا تستعجلوا.

✍ د. فضل الربيعي

 

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