حافظوا على بعضكم وحكموا عقولكم

1. احتفضوا بالرئيس هاي إلى ساعة الصفر، وانصح عدم مهاجمته فهو الرئيس الشرعي المعترف به دوليا ، فمهاجمته لا تخدم الجنوب ، بل تخدم اعداء الجنوب. استفيدوا منه ولا تتركوه لغيركم.

2. التفوا حول المجلس الانتقالي واجعلوا منه المرجعية السياسية لقضية الوطن ، فمهاجمته لاتخدم الجنوب بل تخدم اعداء الجنوب وقضيته الوطنية الذي لا يريدون لها ولا للجنوب ممثل حقيقي فهو ثمرة نضالكم الطويل .

3. احتفضوا بالامارات لانها القوة التي شاركتكم طرد اللانقلابيين الغزاه، وشاركتكم الدم ومدت لكم الدعم وقت الشدائد .

4. احتفظوا بالمقاومة الحقيقية والحزام الامني وكل جندي جنوبي شريف فهم من حفظ أمنكم ومن تصدى للعابثين في زمن كان يراد لكم الولوج في الظلام الدامس.

5. فوتوا لبعضكم واصبروا وصابروا فالنصر آت بتلاحمكم، فلا يمكن تجاهل تضحياتكم ولا تستطيع أي قوة بعد اليوم تنال من حقكم في اختيار مصيركم ان كنتم موحدين .

6. التفوا حول القائد الذي جاء من رحم الثورة ومن فوهة النيران فهو لن يخذلكم، واصلوا دعم تفويضكم له ، واخرصوا اولاءك المعتلفين..

* كل الخزعبلات والعبث والنهب والسلب والكذب والإرتزاق لن تدووووووووم ، فالمسألة مسألة وقت لا تستعجلوا.

✍ د. فضل الربيعي

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