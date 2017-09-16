رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بـ عدن يكشف معلومات مناقضة لتصريحات رئيس الحكومة

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور حسين حلبوب، معلومات مناقضة لتصريحات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بشأن السيولة النقدية.

وقال الدكتور حلبوب، خلال تقديمه ورقة عمل في جلسة نقاشية حول "الجهاز المصرفي اليمني .. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" نظمتها جامعة عدن، الخميس، إن أزمة السيولة النقدية ما زالت قائمة ومستمرة.

وبالمقابل ناقضت تصريحات الدكتور حلبوب، تصريحات مماثلة للدكتور بن دغر، عند وصوله، قبل يومين، مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الذي قال فيها: لن تشهد المحافظات أية أزمات تتعلق بالسيولة النقدية، أو المشتقات النفطية، وإن أزمة المرتبات قد أصبحت من الماضي في حضرموت وغيرها من محافظات البلاد.

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