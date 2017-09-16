اللواء الزبيدي يعزي احمد وبسام المحضار في استشهاد شقيقهما ياسين.

بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي ،رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية عزاء ومواساة ، الى الاخوين احمد المحضار مديرعام مديرية الشيخ عثمان، والقيادي بسام المحضار قائد لواء المحضار، في استشهاد المغفور له باذن الله تعالى شقيقهما ياسين المحضار، والذي استشهد اليوم في جبهة البقع ،بمحافظة صعدة .

وعبر اللواء الزبيدي في برقبته عن تعازيه الخالصة واخوته أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ،للأخوين احمد وبسام ،وآل المحضار كافة ، بهذا المصاب الجلل ،مشيدا بالدور البطولي للشهيد في مواجهة مشروع التمدد الايراني الطائفي، الذي تقوده مليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح.

واكد اللواء الزبيدي ان الذاكرة الجنوبية ستظل تحتفظ بكل فخر بالمواقف البطولية الشجاعة لآل المحضار وماقدموه ويقدمونه من تضحيات في سبيل عزة وانتصار وطنهم واعلا دينهم

سائلا المولى العلي القدير ، ان يتغمد فقيدهم وفقيد الوطن الشهيد ياسين المحضار، بواسع رحمته وغفرانه ، وان يلهم اهله وذويه كافة، الصبر والسلوان ..انا لله وانا اليه راجعون.

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