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‘‘بن عيدان‘‘ يتساءل عن : من أفشل اللقاء بين هادي وقيادة المجلس ؟

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 16 سبتمبر 2017 11:26 صباحاً

 

تساءل الأكاديمي والباحث السياسي ‘‘د حسين لقور بن عيدان‘‘ يتساءل عن :  من أفشل اللقاء بين هادي وقيادة المجلس ؟

 

وقال ‘‘بن عيدان‘‘ في منشور تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه : من هم المستفيدون؟  من نشر التنافر بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي في الجنوب في وقت هم بأمس الحاجة لبعضهما في هذا الظرف الذي يعاد فيه ترتيب التحالفات اليمنية بين مراكز النفوذ التاريخية استعدادا لمرحلة جديدة بعد خروج المخلوع من المشهد السياسي.

 

وقال "بن عيدان" في سياق منشوره : دون ادنى شك ان هادي كان رابحا عندما بدأ في البداية متفهما لضرورة وجود المجلس بل وكان هو و قيادة المجلس قد اتفقوا على اللقاء أثناء زيارة وفد المجلس للرياض وتم الاتفاق لولا أن أطرافا في الرئاسة  قبل سويعات من الموعد عملت على تأجيل متعمد للقاء مما ادى الى مغادرة وفد المجلس إلى أبوظبي يومها.

 

وتساءل "بن عيدان" هل يتدارك الطرفان الأمر ويعملا معا في مواجهة التحديات التي  تواجهما معا ايضاً أما يبقيا  في حالة من الحذر الغير المبرر ابدا و ترك ابواق اعلامية وناشطين مجهولون في صفحات التواصل يعملون على الدس اليومي بين الطرفين..

 

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