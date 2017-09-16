منذ دقيقتان
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بـ عدن يكشف معلومات مناقضة لتصريحات رئيس الحكومة
  كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور حسين حلبوب، معلومات مناقضة لتصريحات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بشأن السيولة النقدية.   وقال الدكتور حلبوب، خلال تقديمه ورقة عمل في جلسة نقاشية حول "الجهاز المصرفي اليمني .. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"
منذ 11 دقيقه
مواجهة مباشرة بين #الشرعية و #المجلس_الانتقالي_الجنوبي
  تشهد الساحة السياسية في الجنوب، بالوقت الراهن، مواجهة مباشرة وصراعاً سياسياً على حلبات المنابر الإعلامية المختلفة، بين القيادة السياسية والحكومة الشرعية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.   ويأتي ذلك تواصلاً لمراحل سابقة من الصراع بين الجانبين، كانت قد
منذ 16 دقيقه
اللواء الزبيدي يعزي احمد وبسام المحضار في استشهاد شقيقهما ياسين.
        بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي ،رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية عزاء ومواساة ، الى الاخوين احمد المحضار  مديرعام مديرية الشيخ عثمان، والقيادي بسام المحضار قائد لواء  المحضار، في استشهاد المغفور له  باذن الله تعالى شقيقهما ياسين
منذ 19 دقيقه
الفكرة الخاطئة حينما ترتد على صاحبها
  تصور الرئيس السابق صالح أن الفكرة التي أقنع بها الحوثيين بتشكيل "المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ" ستصبغ على الانقلاب صفة قانونية ، وتمكنه من استكمال بناء الهيكل التنظيمي والاداري للانقلاب الذي سيقدم للعالم كمنافس للشرعية الدستورية التي تم الانقلاب عليها .. واعتقد أنه حتى
منذ 24 دقيقه
‘‘بن عيدان‘‘ يتساءل عن : من أفشل اللقاء بين هادي وقيادة المجلس ؟
  تساءل الأكاديمي والباحث السياسي ‘‘د حسين لقور بن عيدان‘‘ يتساءل عن :  من أفشل اللقاء بين هادي وقيادة المجلس ؟   وقال ‘‘بن عيدان‘‘ في منشور تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه : من هم المستفيدون؟  من نشر التنافر بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي في
الرئيسية مقالات عروبة اليمن .. على المحك
مقالات
السبت 16 سبتمبر 2017 11:19 صباحاً

عروبة اليمن .. على المحك

هاني سالم مسهور
مقالات أخرى للكاتب
في اليمن.. انقلاب على انقلاب
عن شرف إيران ولسان قطر
قطر.. تتخبط
‘‘قناة الجزيرة‘‘.. أو هي حمالة الحطب
في صنعاء أكثر من غليان
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.. أين ذهب؟
كردستان.. مخاض بين تركيا وإيران
انحسرت الشعبوية بعودة الليبرالية
إلى توكل كرمان.. نحن هنا أين أنتِ
قطر.. تخضع

 

على إثر دعوة المخلوع صالح لأنصاره الاحتشاد في ميدان السبعين إحياء لذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام الخامسة والثلاثين تفجرت الخلافات بين طرفي الانقلاب واتخذت مليشيات الحوثي خطوات تصعيدية تجاه المخلوع صالح وأنصاره وصلت لحدود المواجهات المسلحة وانتشار للحوثيين في جنوب العاصمة صنعاء بل إنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بالانتشار في مديرية سنحان معقل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، كل هذا يأتي في سياق مفهوم عند اليمنيين في خلافاتهم السياسية تصعيد في مقابل التصعيد، وتحشيد في مقابل التحشيد، لكن هناك تحول حدث بنشر الحوثيين لمئات الشعارات الطائفية الشيعية والتي تدعو إلى الإمامة فماذا يريد الحوثيون؟

 

منذ انقلاب الحوثي على الشرعية السياسية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي في 21 سبتمبر 2014م لم يجرؤ الحوثي على تجاوز يوم ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962م فلقد كان يحافظ على شعرة معاوية مع حلول تلك المناسبة، فلقد كان الحوثيين يعتبرون أنفسهم أنهم امتداد للجمهورية ولطالما أغرقوا الإعلام بأنهم دعاة للدولة المدنية وما مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني إلا اعتراف بالنظام الجمهوري اليمني، غير أنهم ونتيجة هزائمهم في كل الجبهات العسكرية وانحسار مناطق سيطرتهم بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب على أقل من 20% فقط من مساحة الجمهورية اليمنية، فلم يجدوا سوى الاتجاه نحو إقامة دولة الإمامة لفرض واقع الأرض على كل الأطراف وإنجاز المشروع الإيراني فيما بقي من أرض تحت سيطرتهم.

 

كما فعل حزب الله في جنوب لبنان يسعى الحوثيون لتكراره في شمال اليمن، غير أن ما يفعله الحوثيون في ثلاثة سنوات كان حَرقاً لمراحل طويلة خاض فيها حزب الله اللبناني وحتى النموذج الآخر الحشد الشعبي العراقي، فطي كل المراحل وفرض الوقائع على الأطراف اليمنية سواء كانت مذهبية أو قبلية أو سياسية أو حتى في النطاق المدني وبهذه السرعة لا يعني فقط إسقاط ما تبقى من نظام الجمهورية العربية اليمنية ولا حتى استعادة تركة المملكة المتوكلية، فالمقصد هو إنشاء دولة تحت قيادة الولي الفقيه على أن يكون عبدالملك الحوثي مندوباً له في اليمن.

 

من الواضح أن الحوثيين يحاولون إحداث تحول في جذور اليمن عبر إلحاقه بالإيرانيين غير عابئين بما يمثله اليمن من عمق عربي أصيل، وأن هذا التحوير لعروبة اليمن سيصيب المجتمع بمزيد من التفكك والتشرذم الداخلي فلن تقبل العديد من القبائل حتى تلك الموجودة في صعدة الخضوع والانسياق إلى خارج أعرافها وتقاليدها، (قد) يرى البعض أن هذا التحدي سيكون قادماً لا محالة غير أن الأهم هو الرهان على مقومات الإنسان اليمني على هزيمة عملية التحوير التي يريدها الحوثيون باليمن.

 

التمسك باليمن كنظام جمهوري مسألة تحتاج إلى عمل جاد من كل المستويات سواء كانت نخبوية أو شعبوية فاليمن قادر على أن يتجاوز الخطر المحدق به خصوصاً وأن الحوثي لم تعد لديه خيارات نحو إسقاط ما تبقى من الجمهورية وطي ثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن، فالحوثيون لم يعودوا ينتمون إلى المذهب الزيدي بل انتقلوا إلى المذهب الاثنى عشري عملياً وباتت دعوتهم لولاية الفقيه مُعلنة، التضاد مع قيمة اليمن وعروبته ستسقط ذلك التهديد إن تعامل اليمنيين كعرب مناهضين للمشروع الفارسي الدخيل على بلادهم وتراثهم.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال