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‘‘بن دغر‘‘ في زواج في المكلا يرفض الإجابة على سؤال عن حصة حضرموت في نفطها

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 15 سبتمبر 2017 06:35 صباحاً

 

يبدوا أن هناك تطابقا بين شخصية "أحمد عبيد بن دغر" وشخصية "أشعب" الحريص على المشاركة في كل وليمة يعلم بها حيث حرص "بن دغر" قبل توليه رئاسة الوزراء وبعدها على المشاركة في كل عزومة أو زواج للحضارم في قصور الأفراح أو الاستراحات في مدينة الرياض .

 

مهندس محسن باصرة أستغل تواجد رئيس الوزراء بن دغر في زواج لآلـ بن هلابي وآلـ باصرة مساء البارحة في مدينة المكلا  وعلى هامش وجبة العشاء دار النقاش بين المهندس محسن علي  باصره عضو مجلس النواب ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ، وبحضور اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت حيث خاطب محسن باصره قائلا  بغينا حقنا من الثروة بغينا حقنا مابغينا شي باطل  و تنفيذ توجيهات الرئيس بإعطاء حضرموت حقها من النفط الخام وهو 30% حسب ماتم الاتفاق عليه مسبقا  بين الرئيس والمحافظ السابق بوعصام ماهو كل ما أمتلت الخزانات حق الضبه جيت يارئيس الحكومه وتقول نفط حضرموت سيادي ..ونفط مأرب وغازها واه نسميه مأربي ..

فرد بن دغر وقال : نحن جينا  نقدم مشاريع خدمية ...لحضرموت يامهندس محسن خل السياسة

                                                                                                                

 كان اللواء  البحسني  يقول نعم نحن نريد حقنا وكان ذلك بحضور عدد من الشخصيات الحضرمية والوزراء وعلى رأسهم الدكتور/ صالح باصره والاستاذ عمر العكبري وكيل الاداره المحلية  وجمع غفير من شخصيات حضرموت الحضارة والتاريخ  .

                                                                             

✍عمر باسلوم  السيباني

 

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