منذ
مقتل 5 واصابة 4 جنود في هجوم نفذه مجهولين في حراد طريق عتق -العبر بشبوه (الاسماء)
  قتل ظهر اليوم 5 جنود واصيب 4 اخرين غدرا في هجوم مسلح من مجهولين على نقطة تتبع الجيش الوطني محورعتق اللواء30 مشاة شمال مدينة عتق بـ 110 كيلومتر . وأفأدت مصادر محلية بعتق بشبوة ان مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش تتبع محور عتق في منطقة حراد طريق العبر وأدى الهجوم الى مقتل 5 جنود
منذ 6 دقائق
الضالع استعراض عسكري بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى باللواء 82مشاه
  نظمت قيادة اللواء 82مشاة بمحافظة الضالع صباح يوم السبت2017 /7/15م حفلا بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى التي خضعت لدوره تدريبيه في الحركات النظاميه والتمارين الرياضيه  في ميدان اللواء الواقع بمنطقة حكوله...   وفي حفل التخرج الذي اشرف عليه قائد اللواء 82مشاة العميد علي احمد
منذ 15 دقيقه
ظهور أول حالة إصابة بالكوليرا في وادي حضرموت
  ظهرت في وادي حضرموت أول حالة إصابة بمرض الكوليرا بعد التأكد من إصابتها مخبريا صباح اليوم الأحد .. وأوضح مصدر صحي لوسائل الاعلام أن الحالة التي تم اكتشافها ورصدها وافده إلى وادي حضرموت وهو من أبناء المحافظات الشمالية، مشيراً بأنه تم التعامل مع المصاب الجمعة الماضية بعد
منذ 16 دقيقه
سالم النقيب : يشكر قيادة المجلس الانتقالي على الاطمئنان عن صحة والده
  وجهة القائد سالم النقيب رسالة شكر لنائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك على زيارته التفقدية لوالده الذي مازال يرقد في العناية المركزة بأحد مشافي عدن . واوضح القائد بالحزام الأمني سالم النقيب أن حكومة بن دغر لم تهتم بصحة والده الذي دافع عن البنك الأهلي بعدن ولم
منذ 18 دقيقه
الاحتفاء بالمكلا بثلاثة من رواد المجتمع في حضرموت
  احتفي يوم أمس في مدينة المكلا بثلاث شخصيات إبداعية بارزة بحضرموت في مجال التاريخ والطب والاعلام , حازت على جائزة الشيخ "سالم سعيد باحمدان" لرواد المجتمع لعام 2017م. والمكرمون الثلاثة تنوعت مجالات اهتماماتهم وعطاءاتهم في خدمة المجتمع , وهم : المؤرخ والباحث "جعفر محمد
الرئيسية اخبار المحافظات الضالع استعراض عسكري بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى باللواء 82مشاه
اخبار المحافظات

الضالع استعراض عسكري بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى باللواء 82مشاه

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الضالع
الأحد 16 يوليو 2017 06:26 مساءً

 

نظمت قيادة اللواء 82مشاة بمحافظة الضالع صباح يوم السبت2017 /7/15م حفلا بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى التي خضعت لدوره تدريبيه في الحركات النظاميه والتمارين الرياضيه  في ميدان اللواء الواقع بمنطقة حكوله...

 

وفي حفل التخرج الذي اشرف عليه قائد اللواء 82مشاة العميد علي احمد مثنى وبحضور اركان اللواء العقيد عبدالعزيز الطهري  وشخصيات أخرى استعرض افراد الكتيبه البالغ عددهم 300جندي  كافة المهارات العسكرية  التي تلقوها خلال مرحلة التدريب

 

وأشاد قائد اللواء 82 مشاه العميد علي احمد مثنى بمستوى التدريب والتأهيل لمنتسبي الكتيبه الاولى ....

وعبر قائد اللواء عن سعادته وهو يرى هذه الكوكبه من الخريجين الذين سطروا اروع الملاحم البطوليه في معركة تحرير الضالع من المليشيات الحوثيه والعفاشيه

ورفع  قائد اللواء 82 مشاه برقية شكر لدول التحالف العربي على مواقفهم البطوليه والمشرفه الى جانب شعبنا ووطننا وطالبهم بتقديم الدعم اللازم لبناء جيش وطني مؤهل وقوي عنده القدره والكفائه في الدفاع عن الوطن والشعب

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة