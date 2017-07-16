الضالع استعراض عسكري بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى باللواء 82مشاه

نظمت قيادة اللواء 82مشاة بمحافظة الضالع صباح يوم السبت2017 /7/15م حفلا بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى التي خضعت لدوره تدريبيه في الحركات النظاميه والتمارين الرياضيه في ميدان اللواء الواقع بمنطقة حكوله...

وفي حفل التخرج الذي اشرف عليه قائد اللواء 82مشاة العميد علي احمد مثنى وبحضور اركان اللواء العقيد عبدالعزيز الطهري وشخصيات أخرى استعرض افراد الكتيبه البالغ عددهم 300جندي كافة المهارات العسكرية التي تلقوها خلال مرحلة التدريب

وأشاد قائد اللواء 82 مشاه العميد علي احمد مثنى بمستوى التدريب والتأهيل لمنتسبي الكتيبه الاولى ....

وعبر قائد اللواء عن سعادته وهو يرى هذه الكوكبه من الخريجين الذين سطروا اروع الملاحم البطوليه في معركة تحرير الضالع من المليشيات الحوثيه والعفاشيه

ورفع قائد اللواء 82 مشاه برقية شكر لدول التحالف العربي على مواقفهم البطوليه والمشرفه الى جانب شعبنا ووطننا وطالبهم بتقديم الدعم اللازم لبناء جيش وطني مؤهل وقوي عنده القدره والكفائه في الدفاع عن الوطن والشعب

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