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ظهور أول حالة إصابة بالكوليرا في وادي حضرموت

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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الأحد 16 يوليو 2017 06:17 مساءً

 

ظهرت في وادي حضرموت أول حالة إصابة بمرض الكوليرا بعد التأكد من إصابتها مخبريا صباح اليوم الأحد ..

وأوضح مصدر صحي لوسائل الاعلام أن الحالة التي تم اكتشافها ورصدها وافده إلى وادي حضرموت وهو من أبناء المحافظات الشمالية، مشيراً بأنه تم التعامل مع المصاب الجمعة الماضية بعد ظهور أعراض الإصابة بالكوليرا وتم إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من إصابته بالمرض عبر الفحص الأولي والزراعي من قبل العاملين في المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية بالوادي والصحراء ..

وأضاف المصدر الصحي أن الحالة تتماثل بالشفاء بعد إعطاءه الأدوية المضادة للمرض ويرقد حالياً بمستشفى سيئون العام ..

وأهاب المصدر لكل وسائل الإعلام تحري المصداقية والدقه في نقل الأخبار خصوصاً وأن مواضيع الأوبئة والأمراض حساس جدا في الوقت الراهن ..

 

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