سالم النقيب : يشكر قيادة المجلس الانتقالي على الاطمئنان عن صحة والده

وجهة القائد سالم النقيب رسالة شكر لنائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك على زيارته التفقدية لوالده الذي مازال يرقد في العناية المركزة بأحد مشافي عدن .

واوضح القائد بالحزام الأمني سالم النقيب أن حكومة بن دغر لم تهتم بصحة والده الذي دافع عن البنك الأهلي بعدن ولم يطمئن أي مسؤول من طرف الحكومة ولا المحافظة على صحة الجريح عبدالله النقيب .

وأوضح أن حكومة بن دغر والسلطة المحلية في عدن لم تزر والده ولم يتواصل معهم أحد من طرفي الحكومة والمحافظة رغم أن والده وحارس البنك مازالا في حالة حرجة .

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