الاحتفاء بالمكلا بثلاثة من رواد المجتمع في حضرموت

مقتل 5 واصابة 4 جنود في هجوم نفذه مجهولين في حراد طريق عتق -العبر بشبوه (الاسماء) قتل ظهر اليوم 5 جنود واصيب 4 اخرين غدرا في هجوم مسلح من مجهولين على نقطة تتبع الجيش الوطني محورعتق اللواء30 مشاة شمال مدينة عتق بـ 110 كيلومتر . وأفأدت مصادر محلية بعتق بشبوة ان مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش تتبع محور عتق في منطقة حراد طريق العبر وأدى الهجوم الى مقتل 5 جنود

الضالع استعراض عسكري بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى باللواء 82مشاه نظمت قيادة اللواء 82مشاة بمحافظة الضالع صباح يوم السبت2017 /7/15م حفلا بمناسبة تخرج الكتيبه الاولى التي خضعت لدوره تدريبيه في الحركات النظاميه والتمارين الرياضيه في ميدان اللواء الواقع بمنطقة حكوله... وفي حفل التخرج الذي اشرف عليه قائد اللواء 82مشاة العميد علي احمد

ظهور أول حالة إصابة بالكوليرا في وادي حضرموت ظهرت في وادي حضرموت أول حالة إصابة بمرض الكوليرا بعد التأكد من إصابتها مخبريا صباح اليوم الأحد .. وأوضح مصدر صحي لوسائل الاعلام أن الحالة التي تم اكتشافها ورصدها وافده إلى وادي حضرموت وهو من أبناء المحافظات الشمالية، مشيراً بأنه تم التعامل مع المصاب الجمعة الماضية بعد

سالم النقيب : يشكر قيادة المجلس الانتقالي على الاطمئنان عن صحة والده وجهة القائد سالم النقيب رسالة شكر لنائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك على زيارته التفقدية لوالده الذي مازال يرقد في العناية المركزة بأحد مشافي عدن . واوضح القائد بالحزام الأمني سالم النقيب أن حكومة بن دغر لم تهتم بصحة والده الذي دافع عن البنك الأهلي بعدن ولم