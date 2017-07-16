الاحتفاء بالمكلا بثلاثة من رواد المجتمع في حضرموت
احتفي يوم أمس في مدينة المكلا بثلاث شخصيات إبداعية بارزة بحضرموت في مجال التاريخ والطب والاعلام , حازت على جائزة الشيخ "سالم سعيد باحمدان" لرواد المجتمع لعام 2017م.
والمكرمون الثلاثة تنوعت مجالات اهتماماتهم وعطاءاتهم في خدمة المجتمع , وهم : المؤرخ والباحث "جعفر محمد السقاف", وعميد الأطباء في حضرموت الدكتور "عمر سعيد بارحيم" وشيخ الصحفيين , الإعلامي المخضرم "عبدالعزيز صالح بن ثعلب" الشهير بـ "عزيز الثعالبي"..
وقد تم الاحتفاء بالرواد الثلاثة في فعالية تكريمية اقامها الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين حضرها نائب وزير النفط والمعادن الدكتور " سعيد سليمان الشماسي" ووكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور "سعيد عثمان العمودي" ترافقت مع توزيع جائزة "سعيد بن صالح بن محفوظ" لأوائل خريجي جامعتي حضرموت والأحقاف للعامين 2014-2015/2015-2016م.
*- صلاح بوعابس – المكلا