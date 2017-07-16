ستة ملايين ريال لـ 22 جريحا بعد علاجهم في الهند على حساب الإمارات العربية المتحدة

5 مليون و900 الف ريال يمني مكرمة لـ 22 جريح غادروا من الهند لعدن السبت15يوليو2017 بعد إتمام علاجهم برعاية الإمارات العربية المتحدة

غادر صباح يوم أمس السبت 15 يوليو 2017م 22 جريح و 7مرافقين من الإراضي الهندية نحو العاصمة عدن بعد رحلة علاجية أستغرقت أشهر بمستشفيات دوله الهند .

موقع "شبوه برس" تحصل على قائمة باسماء الجرحى والمرافقين المغادرين من الهند بعد رحله العلاج للعاصمة عدن هذا اليوم :-

وسيم علي حسن /جريح

وليد علي سالم /جريح

عوض علي سالم

مفرج سالم لحمان /جريح

علي سالم لحمان

ياسر ناصر محمد /جريح

عمر ناصر محمد

ايمن عبدالله علي /جريح

وليد حسن علي

خليل معروف احمد /جريح

سليمان عبده سعيد /جريح

محسن ناشر علي

صالح ناجي عبدالله /جريح

قايد احمد قايد /جريح

نادر عبدالله عبده /جريح

وجدان عبدالقوي ناجي /جريح

احمد علي ماطر /جريح

عبدالله علي ماطر

سليمان عبدالمجيد الاثوري /جريح

علي ناصر سعيد /جريح

محمد غازي احمد /جريح

علي عبدالنبي علي /جريح

صالح عبدالنبي علي

بسام عبده حسن /جريح

محمد فيصل /جريح

امجد مجمود محمد /جريح

صالح علوي علي /جريح

احمد عبدالقادر عبداللطيف /جريح

عبدالعالم عبدالقادر عبدالطيف /جريح

الجدير بالذكر أن دوله الإمارات العربية المتحدة تكفلت بكل لوازم الرعاية للجرحى وتكفلت بالعمليات الجراحية لجرحى المقاومة داخل الأراضي الهندية بجميع انواعها وتكلفت أيضا دوله الإمارات العربية المتحدة بتكاليف السكن والسفر من وإلى إلى الهند والتغذية وصرف الإدوية والمستلزمات الطبية والنقل بين مدينتي بونا مومباي وبونا - نيودلهي.

ويقوم مكتب شؤون جرحى المقاومة برفع إحتياج الجرحى دورياً لمندوبي دولة الإمارات شامله تلك الكشوفات مصاريف العمليات والتغذية والسفر والمستلزمات الطبية وغيرها من اللاوازم ، فتأتي الموافقات تباعاً حسب الأولوية والأسبقية والحاجة ودون تردد وفيما يصب في مصلحة الجريح.

وتمنح دولة الإمارات العربية المتحدة كل جريح مغادر خمسون الف روبية كمكرمة تعادل بالدولار 770 إلى 800 حسب صرف العملة في الهند.

وبلغت مكرمة دولة الإمارات للجرحى المغادرين خمسة مليون وتسعمئة الف ريال يمني أي مايعدل 16900 دولار كمجموع كلي بواقع ل 22 جريح.

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