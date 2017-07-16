منذ دقيقه
متحدث المجلس الانتقالي: تصريحات رئيس الحكومة الشرعية ليست حصيفة ولا تتوافق مع واقع الحكومة على الأرض.
  انتقد المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحات رئيس حكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر حول فرض حلول على الجنوبيين لا يرتضوها.   وقال سالم ثابت العولقي: ما الداعي لأن يفتعل رئيس الحكومة أزمة مع الجنوبيين، ومن عاصمتهم التي حررها شهداؤها، أزمة التي
منذ 4 دقائق
بدعوى أنه مؤيد المجلس الانتقالي.. محافظ عدن يقصي منسقا للمنظمات الدولية من منصبه
  أكدت مصادر حكومية في عدن قيام محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بإقصاء أنيس حسن الشريك من منصبه كمنشق لديوان العاصمة لدى مكتب التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق للمنظمات الدولية.  وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن) "إن أنيس حسن الشريك ابعد من منصبه كمنسق عام للمنظمات الدولية لدى
منذ 7 دقائق
الجنوب العربي ..إلى الحرية والاستقلال
  بعد تجربة الوحدة اليمنية التي حاول الشعب اليمني تأسيسها في التاريخ الحديث والتي تم نحرها بيد فئة أو قبيلة أو أسرة أمسكت بشكل مبالغ فيه بكل مقاليد السلطة والثروة حتى أصبحت أرقام أرصدتها فلكية قياسا إلى شعبين كانا يحلمان بتحسين مستوى معيشتهما بشكل بسيط ..! وعندما ثار الشعب
منذ 8 دقائق
إلى كل المسؤولين في الرياض ومعاشق وجولدمور: ما تتعرض له نساء عدن اليوم سينتقم لهن الله من نسائكم غدا
  لا تنطلي على أي ساذج أن حال البلاد الذي أملاه يوم 11 فبراير 2011م وما ترتب عليه من منعطفات حتى يومنا هذا ما هو إلا بفعل مخطط استخباري خارجي لاعبه الأساسي علي عبد الله صالح ومن لم يسلم بذلك سيعرض نفسه لعقوبة الإعدام ضربا بالنعال حتى الموت..   هذا المخطط الاستخباري أفرغ في
منذ 9 دقائق
بن دغر .. سمحوا له يتفرج فرجع يرقص
  إلى عهد قريب كان الرجل او المرأة لا يذهبون إلى الأعراس إلا في حالتين اما ان يكون من أقرباء أصحاب العرس او مدعو من قبل أصحاب العرس ، وقد كان التركيز واهتمام الناس حينها هو حضور السهرة الفنية الراقصة (السمرة) أكثر من تركيزهم واهتمامهم لحضور وليمة طعام العرس ، وإذا حدث وحضر
الرئيسية اخبار المحافظات متحدث المجلس الانتقالي: تصريحات رئيس الحكومة الشرعية ليست حصيفة ولا تتوافق مع واقع الحكومة على الأرض.
اخبار المحافظات

متحدث المجلس الانتقالي: تصريحات رئيس الحكومة الشرعية ليست حصيفة ولا تتوافق مع واقع الحكومة على الأرض.

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 16 يوليو 2017 09:53 صباحاً

 

انتقد المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحات رئيس حكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر حول فرض حلول على الجنوبيين لا يرتضوها.

 

وقال سالم ثابت العولقي: ما الداعي لأن يفتعل رئيس الحكومة أزمة مع الجنوبيين، ومن عاصمتهم التي حررها شهداؤها، أزمة التي افتعلت بتصريحات عنترية، لا تتوافق مع واقع الحكومة التي لا تسيطر فعليا على شيء يذكر بأرض الجنوب.

 

وأكمل: كيف سيقرأ العالم تلك التصريحات المستفزة التي تفجرت بالجبهة الجنوبية، ضاربة بعرض الحائط شراكات الشرعية مع من صنعوا النصر على الانقلابيين قبيل بدء جولة المفاوضات.                                                                                     في الوقت الذي لا تمتلك فيه الشرعية أرضية صلبة مع شركائها في الحرب فلمصلحة من هذه الخطوات (البهلوانية) الصادرة من رئيس الحكومة؟

 

واختتم العولقي تصريحه بالقول: أما بالنسبة لفرض حلول غير مرضية لشعب الجنوب،  فهذا من المحال، فلم يناضل هذا الشعب إلا من أجل تحقيق أهدافه وتطلعاته، ولم يفوِّض قيادته إلا لحفظ مشروعه، وهو قادر على ذلك، ويملك مقدراته و أرضه. لذا فعلى من أراد فرض شيء ما، فالأولى أن يفرضه شمالا حيث الانقلاب، لا بالجنوب الذي بات العالم أجمع يدرك عدالة قضيته.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة