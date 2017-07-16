بدعوى أنه مؤيد المجلس الانتقالي.. محافظ عدن يقصي منسقا للمنظمات الدولية من منصبه
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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 16 يوليو 2017 09:50 صباحاً
أكدت مصادر حكومية في عدن قيام محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بإقصاء أنيس حسن الشريك من منصبه كمنشق لديوان العاصمة لدى مكتب التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق للمنظمات الدولية. وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن) "إن أنيس حسن الشريك ابعد من منصبه كمنسق عام للمنظمات الدولية لدى مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دون ان تصرف له رواتبه، بدعوى انه مع المجلس الانتقالي الجنوبي ". وطالب ناشطون المحافظ المفلحي اعادة انيس الشريك الى منصبه في التنسيق بين المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي.
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