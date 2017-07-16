متحدث المجلس الانتقالي: تصريحات رئيس الحكومة الشرعية ليست حصيفة ولا تتوافق مع واقع الحكومة على الأرض. انتقد المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحات رئيس حكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر حول فرض حلول على الجنوبيين لا يرتضوها. وقال سالم ثابت العولقي: ما الداعي لأن يفتعل رئيس الحكومة أزمة مع الجنوبيين، ومن عاصمتهم التي حررها شهداؤها، أزمة التي

بدعوى أنه مؤيد المجلس الانتقالي.. محافظ عدن يقصي منسقا للمنظمات الدولية من منصبه أكدت مصادر حكومية في عدن قيام محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بإقصاء أنيس حسن الشريك من منصبه كمنشق لديوان العاصمة لدى مكتب التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق للمنظمات الدولية. وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن) "إن أنيس حسن الشريك ابعد من منصبه كمنسق عام للمنظمات الدولية لدى

الجنوب العربي ..إلى الحرية والاستقلال بعد تجربة الوحدة اليمنية التي حاول الشعب اليمني تأسيسها في التاريخ الحديث والتي تم نحرها بيد فئة أو قبيلة أو أسرة أمسكت بشكل مبالغ فيه بكل مقاليد السلطة والثروة حتى أصبحت أرقام أرصدتها فلكية قياسا إلى شعبين كانا يحلمان بتحسين مستوى معيشتهما بشكل بسيط ..! وعندما ثار الشعب

إلى كل المسؤولين في الرياض ومعاشق وجولدمور: ما تتعرض له نساء عدن اليوم سينتقم لهن الله من نسائكم غدا لا تنطلي على أي ساذج أن حال البلاد الذي أملاه يوم 11 فبراير 2011م وما ترتب عليه من منعطفات حتى يومنا هذا ما هو إلا بفعل مخطط استخباري خارجي لاعبه الأساسي علي عبد الله صالح ومن لم يسلم بذلك سيعرض نفسه لعقوبة الإعدام ضربا بالنعال حتى الموت.. هذا المخطط الاستخباري أفرغ في