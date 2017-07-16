كلمة ‘‘بن دغر‘‘ تفضح غياب أي مشروع سياسي للشرعية

كلمة بن دغر يوم أمس كشفت عن غياب أي مشروع سياسي لما يسمى الشرعية في اليمن ، حيث أشار :

((فالجماهير التي خرجت تهتف باسم الوحدة في مايو العظيم وترفع عالياً اسم اليمن الواحد لم تعد اليوم كذلك، لقد شوهوا الوحدة، فغدت في حد ذاتها معضلة، لم تعد قابلة للاستمرار إلا في صيغة اتحادية جديدة، وضعنا أسسها في مؤتمر الحوار الوطني، وغدت مشروعاً لعبدربه منصور هادي ومشروعاً لمن يرى عزة الأمة في اتحادها )).

وتحليل هذا هو :

- أن الجماهير توحدت في مايو 1990 على فكرة الوحدة ، لكنها ترفضها حالياً .

- أن تلك الوحدة قد انتهت في الواقع ولم تبقى إلا كمشكلة .

- أنه إذا كان هناك توجه إلى وحدة بين الشمال والجنوب لابد أن تكون من جديد .

- إن أسس الوحدة المنسوبة إلى نتائج مؤتمر الحوار هي في حقيقتها مشروع خاص بشخص عبدربه منصور وليس مشروع وطني .

- أن مشروع الوحدة الجديد ليس إلا مشروع لعبدربه ولمن لا يزال مقتنع بأن للوحدة علاقة بالعزة .

وأما النتيجة فهي :

لا وحدة إلا بوحدة الجماهير وقناعتها .

د.عبيد البري

ر ئيس رابطة جراحي الجنوب

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