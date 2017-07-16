منذ دقيقه
مهما تكن الخلافات فلا بديل عن المجلس الأنتقالي
  منذ قيام المجلس الأنتقالي بالأعلان عن نفسه كمجلس مفوض من ثلاثة مليونيات والسهام توجه له من كل حدب وصوب ، وبطبيعة الحال هذا الأمر مُتوقع وليس بغريب لأنه بكل بساطة ملئ المجلس الأنتقالي الفراغ الجنوبي الذي دام لمدة لأكثر من ربع قرن وخلال تلك الفترة ترتب عليها مصالح للبعض
منذ 6 دقائق
كلمة ‘‘بن دغر‘‘ تفضح غياب أي مشروع سياسي للشرعية
  كلمة بن دغر يوم أمس كشفت عن غياب أي مشروع سياسي لما يسمى الشرعية في اليمن ، حيث أشار : ((فالجماهير التي خرجت تهتف باسم الوحدة في مايو العظيم وترفع عالياً اسم اليمن الواحد لم تعد اليوم كذلك، لقد شوهوا الوحدة، فغدت في حد ذاتها معضلة، لم تعد قابلة للاستمرار إلا في صيغة اتحادية
منذ 7 دقائق
حديثي اليوم عن تغريدة بن دغر بشأن الكهرباء في العاصمة عدن .
  ما زالت التغريدات تتوالى لـ الطيب أحمد عبيد بن دغر بشأن وعوده التي لم ينفذها؛ تارةً يحكي عن صيف بارد وتارةً أخرى يحكي قطار شارد.   بالأمس يُتحفنا بتغريدة فريدة من نوعها قائلاً فيها: عُدنا يا عدن وأوفينا بوعدنا بشأن الكهرباء حتى وإن لم يكن كل الصيف بارد فمن الأمس أقل
منذ 9 دقائق
الإخواني الهارب ‘‘محمد بلفخر‘‘ يصف أبطال الضالع بـ ‘‘سنحان الجنوب‘‘
  هذا الإخواني الهارب "محمد بلفخر" الذي يفرد له حيز شبه يومي في قنوات الرشعية اليمنية التي تبث من الرياض لنفث سمومه وحقده على كل ما هو جنوبي تحدث مؤخرا الى قناة رشد بالرياض وصب حقدا وصديدا  على الضالع وأبناء الضالع وهم أول أول من حرر محافظة جنوبية وأجلى قوات الغزو الحوثي
منذ 27 دقيقه
‘‘تقرير خاص‘‘ افتتاح مهرجان البلدة في ساحل احضرموت في يومه الأول لعام 2017 صحة وسياحة (صور)
  يتوافد ابناء المناطق الساحلية بمحافظة حضرموت قبل شروق شمس صباح كل يوم من أيام نجم البلدة على شواطئها الباردة التي داعبتها برودة ونسائم نجم البلدة التي تتحول خلالها مياه كل من المناطق الساحلية الواقعة على بحر العرب بمحافظة حضرموت إلى مياه باردة منعشة وذات فوائد صحية لكل
الرئيسية مقالات حديثي اليوم عن تغريدة بن دغر بشأن الكهرباء في العاصمة عدن .
مقالات
الأحد 16 يوليو 2017 09:13 صباحاً

حديثي اليوم عن تغريدة بن دغر بشأن الكهرباء في العاصمة عدن .

بأقلامهم
مقالات أخرى للكاتب
الوزير المغفل خالد الرويشان ودبابة الفاتيكان..؟!
قراءة خاصة لخطاب المجلس الإنتقالي الجنوبي.
المجلس الجنوبي وأقلام المُثبطـين
كرمان حمامة سلام أو أفعى سامة !!!
كانت المأساة في 7/7/ 94
رسالة قصيرة لبن دغر
قرارات_هادي_عسكريه_وليست_قرارات_سياسيه ..
من مملكة سبأ الى مملكة ذمار...!!
شماعة المرور وإنجازات الأمن
ستنتصر شرعية الشعب الجنوبي وستخسر شرعية هادي !

 

ما زالت التغريدات تتوالى لـ الطيب أحمد عبيد بن دغر بشأن وعوده التي لم ينفذها؛ تارةً يحكي عن صيف بارد وتارةً أخرى يحكي قطار شارد.

 

بالأمس يُتحفنا بتغريدة فريدة من نوعها قائلاً فيها:

عُدنا يا عدن وأوفينا بوعدنا بشأن الكهرباء حتى وإن لم يكن كل الصيف بارد فمن الأمس أقل حرارة 6ساعات لاصي وساعتين طافي؛ وعليكم حمايتها وحافظوا عليها من التخريب والمخربين هذه  رسالته لأبناء عدن.

 

وفي تغريدة أخرى قال: عليكم من الآن فصاعداً بالدُعاء لنا بدلاً من الدُعاء علينا ؟؟ هل تعلمون رسالته موجهة لمن؟؟

 

الرسالة موجهة إلى أدواته لتعبث بالتيار الكهربائي لكون الجزء الأخير من التغريدة هو المهم ؛ أخبروني كيف لمبعوث وسفير عفاش أن يصنع شيء إيجابي للعاصمةعدن  دون منغصات؟؟؟

 

فما أن خلصَ تغريدته ولم تمضي عليها سوى ساعات قليلة ؛ تمكن أحد البلاطجة المخربين على رمي سلسلة حديدية على الخط الواصل بين العاصمةعدن  ومحافظة لحج لتخرج بعدها منظومة الكهرباء عن الخدمة تماماً.

 

شكرًا لك أيُها الطيب بن دغر لقد وصلت رسالتك للبلاطجة ونفذوا ما تُريد أليسَ هذا ما تُريده؟؟ وما تتمناه منذُ أن أرسلك المخلوع عفاش لتتمسك بقشة الشرعية المهترئة؟؟

 

وكأنك تقول إنني أُخلي مسؤوليتي من أي عطب أو تخريب يُصيب التيار الكهربائي وإنني ذاهب أنا ومن معي إلى محافظة حضرموت .

 

عزمت الرحيل أنتَ ومن معك في معاشيق إلى حضرموت لتعيث فيها فساداً وتعبث بحياة القاطنين هناك وتُصدر الأزمات وتختلقها وتنشر فاسديك يتجولون في حقولها النفطية وقد ربما تستقبل العجوز الطيب علي محسن...إلخ.

 

على إخواننا في حضرموت عدم قبول لصوص معاشيق الطيبين على ديارهم ؛ فوصولهم إلى دياركم بداية مآسي عظيمة وأحزان أليمة وعبث وتدمير كل ثرواتكم ومواردكم الطبيعية.

 

المجلس العسكري الجنوبي قادم ليقتلعكم أيُها المرتزقة

المجلس الإنتقالي الجنوبي يُمثلنا

الجنوب قادم والقادم أجمل

أين صيفكم البارد يا حكومة معاشيق؟؟

أين حقوق الفقراء والمساكين يا ناهبي الملايين؟؟

أين رواتب المتقاعدين والمسرحين العسكريين والمدنيين؟؟

أين لجنة ترقيم أصحاب الكروت البيضاء في الضالع؟؟

وللحديث بقية....

 

✌️رباب أحمد

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال