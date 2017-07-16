حديثي اليوم عن تغريدة بن دغر بشأن الكهرباء في العاصمة عدن .

ما زالت التغريدات تتوالى لـ الطيب أحمد عبيد بن دغر بشأن وعوده التي لم ينفذها؛ تارةً يحكي عن صيف بارد وتارةً أخرى يحكي قطار شارد.

بالأمس يُتحفنا بتغريدة فريدة من نوعها قائلاً فيها:

عُدنا يا عدن وأوفينا بوعدنا بشأن الكهرباء حتى وإن لم يكن كل الصيف بارد فمن الأمس أقل حرارة 6ساعات لاصي وساعتين طافي؛ وعليكم حمايتها وحافظوا عليها من التخريب والمخربين هذه رسالته لأبناء عدن.

وفي تغريدة أخرى قال: عليكم من الآن فصاعداً بالدُعاء لنا بدلاً من الدُعاء علينا ؟؟ هل تعلمون رسالته موجهة لمن؟؟

الرسالة موجهة إلى أدواته لتعبث بالتيار الكهربائي لكون الجزء الأخير من التغريدة هو المهم ؛ أخبروني كيف لمبعوث وسفير عفاش أن يصنع شيء إيجابي للعاصمةعدن دون منغصات؟؟؟

فما أن خلصَ تغريدته ولم تمضي عليها سوى ساعات قليلة ؛ تمكن أحد البلاطجة المخربين على رمي سلسلة حديدية على الخط الواصل بين العاصمةعدن ومحافظة لحج لتخرج بعدها منظومة الكهرباء عن الخدمة تماماً.

شكرًا لك أيُها الطيب بن دغر لقد وصلت رسالتك للبلاطجة ونفذوا ما تُريد أليسَ هذا ما تُريده؟؟ وما تتمناه منذُ أن أرسلك المخلوع عفاش لتتمسك بقشة الشرعية المهترئة؟؟

وكأنك تقول إنني أُخلي مسؤوليتي من أي عطب أو تخريب يُصيب التيار الكهربائي وإنني ذاهب أنا ومن معي إلى محافظة حضرموت .

عزمت الرحيل أنتَ ومن معك في معاشيق إلى حضرموت لتعيث فيها فساداً وتعبث بحياة القاطنين هناك وتُصدر الأزمات وتختلقها وتنشر فاسديك يتجولون في حقولها النفطية وقد ربما تستقبل العجوز الطيب علي محسن...إلخ.

على إخواننا في حضرموت عدم قبول لصوص معاشيق الطيبين على ديارهم ؛ فوصولهم إلى دياركم بداية مآسي عظيمة وأحزان أليمة وعبث وتدمير كل ثرواتكم ومواردكم الطبيعية.

المجلس العسكري الجنوبي قادم ليقتلعكم أيُها المرتزقة

المجلس الإنتقالي الجنوبي يُمثلنا

الجنوب قادم والقادم أجمل

أين صيفكم البارد يا حكومة معاشيق؟؟

أين حقوق الفقراء والمساكين يا ناهبي الملايين؟؟

أين رواتب المتقاعدين والمسرحين العسكريين والمدنيين؟؟

أين لجنة ترقيم أصحاب الكروت البيضاء في الضالع؟؟

وللحديث بقية....

✌️رباب أحمد

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