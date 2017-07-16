الإخواني الهارب ‘‘محمد بلفخر‘‘ يصف أبطال الضالع بـ ‘‘سنحان الجنوب‘‘

هذا الإخواني الهارب "محمد بلفخر" الذي يفرد له حيز شبه يومي في قنوات الرشعية اليمنية التي تبث من الرياض لنفث سمومه وحقده على كل ما هو جنوبي تحدث مؤخرا الى قناة رشد بالرياض وصب حقدا وصديدا على الضالع وأبناء الضالع وهم أول أول من حرر محافظة جنوبية وأجلى قوات الغزو الحوثي العفاشي خلال 40 يوما من بدء عاصفة الحزم ووصفهم بأنهم سنحان الجنوب .

كما وصف ذلك الإخواني المتستر "بلفخر" الزعيم والمجاهد الجنوبي "عيدروس الزبيدي" الذي أمضى 23 عاما مقاوما ومكافحا لقوات المخلوع منذ حرب العدوان 1994م مطاردا وملاحقا ومحكوم عليه بالإعدام وصفه بأنه مثل الحوثي يتحدث الى شعبه من داخل قفص زجاجي .

بلفخر يقول ان المجلس الإنتقالي هضم حضرموت لم يعطيها مكانتها التاريخية الممتدة لعشرات القرون .

بلفخر هاجم عيدروس الزيدي اكثر مما هاجم الحوثي.

بلفخر يا حامل لفكر "إخوان إبليس" من تقارنهم بسنحان الجنوب هم من أخذوا دورك في حماية حضرموت وتحريرها من القاعده وسالت دماء ابناء الضالع في حضرموت للدفاع عنها وأنت هارب في السعوديه وتؤيد القاعده لأن منبعهم إخواني مثلك تماماً .

والغريب في البرنامج أن المذيع كلما سأل بلفخر سؤال اقحم بالفخر المجلس الإنتقالي بالإجابه وحاول صب غضبه وحقده على الضالع بالتحديد .

الضالع وأبناءها قدموا ارواحهم رخيصه لأجل تحرير حضرموت الى جانب إخوانهم النخبة الحضرميه .

كحضارم لن ننسى هذا الجميل لهم وسنرد لهم الجميل ونبادلهم الوفاء بالوفاء .

بلفخر يمثل الأخوان المسلمين ولا يمثل حضرموت .

تعال حضرموت وطالب بحقها وانت داخلها وعلى ترابها وليس وانت هارب.

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت .

#محمد_بن_تيسير – المكلا

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