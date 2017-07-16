عضو الانتقالي لملس : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة
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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 16 يوليو 2017 08:04 صباحاً
قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة .
وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لملس" إن المجلس الانتقالي الجنوبي مشروع عملاق وان إرادة الشعب لا تقهر " وأضاف ان التصعيد قادم وبخطوات واثقة ".
والأستاذ احمد حامد لملس يعد من ضمن أعضاء المجلس الذين كان لوجودهم تأثير كبير في الانطلاقة القوية للمجلس.
*من علي الهدياني
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