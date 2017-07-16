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اخبار المحافظات

عضو الانتقالي لملس : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 16 يوليو 2017 08:04 صباحاً

 

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة .

 

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لملس"  إن المجلس الانتقالي الجنوبي  مشروع عملاق  وان إرادة الشعب لا تقهر " وأضاف ان التصعيد قادم وبخطوات واثقة ".

 

والأستاذ احمد حامد لملس يعد من ضمن أعضاء المجلس الذين كان لوجودهم تأثير كبير في الانطلاقة القوية للمجلس.

*من علي الهدياني

 

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