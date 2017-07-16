الكشف عن هوية الشخصيات الظاهرة في تقرير ‘‘أسوشيتد برس‘‘ الخاص بالسجون السرية

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن هوية الشخصيات التي ظهرت في تقرير وكالة «أسوشيتد برس» الخاص بالسجون السرية المزعومة، بجنوب اليمن .

وأوضحت المصادر، ان تلك الشخصيات هي مجموعة عناصر من تنظيم «القاعدة» الذين تم احتجازهم، عقب عملية تحرير مدينة المكلا، من قبل قوات «النخبة الحضرمية» وبدعم من قوات «التحالف العربي»، وذلك على خلفية الاشتباه بعلاقته بتنظيم القاعدة, قبل أن يتم تم الافراج عنهم بضمان محل اقامتهم لعدم توفر الدلائل القانونية .

وأضافت المصادر، أن تنظيم القاعدة قام بخداع وكالة «أسوشيتد برس» من خلال تنسيقه مع أحد الإعلاميين الجنوبيين، المقربين من التنظيم، حيث تولى ذلك الإعلامي المقيم بصنعاء عملية التنسيق بين التنظيم ومراسل الوكالة الأمريكية الذي قدم إلى اليمن بذريعة إعداد تقارير إنسانية، في حين أن مهمته الرئيسية كانت تصوير جلسات مع تلك العناصر المتطرفة .

ولفتت المصادر، أن تحرك تنظيم «القاعدة» للتواصل مع الوكالة الامريكية جاء بعد إيام من إعلان دول الخليج قطع علاقتها مع قطر .

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